Mit Cassis‘ Wahl wird der Bundesrat ein Stück bürgerlicher

Selten verlief eine Bundesratswahl voraussehbarer. Bereits im 2. Wahlgang erreichte Ignazio Cassis das absolute Mehr. Cassis legte einen klassischen Start-/Ziel- Sieg hin. Schon am Tag des Rücktritts von Didier Burkhalter galt er als Favorit für den leer gewordenen Sessel im Bundesratszimmer. Und bis zum Wahltag änderte sich das nicht mehr.

Cassis triumphierte, weil die Konstellation stimmte und sein Profil einfach unschlagbar gut war. Als Tessiner vertritt er jene Sprachminderheit, die seit dem Rücktritt von Flavio Cotti vor 18 Jahren auf eine Vertretung in der Landesregierung wartet. Seit 7 Jahren politisiert der FDP-Fraktionschef auf höchster Ebene und ist dabei mit 56 Jahren im besten Bundesratsalter. Mitstreiter beschreiben den Mediziner als konziliante Persönlichkeit und analytisch starken Strategen.

Müsste man ein Anforderungsprofil für einen Bundesrat erstellen, so käme man mit der Beschreibung Cassis‘ der Idealvorstellung recht nahe. Dass Cassis ausserdem im Gegensatz zu seinen welschen Kontrahenten Isabelle Moret und Pierre Maudet auf einer strammbürgerlichen Linie politisiert, machte es vor allem der SVP und der FDP, aber auch dem konservativen Flügel der CVP leicht, Cassis die Stimme zu geben.

Tatsächlich dürften sich mit der Wahl Cassis‘ die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat entscheidend verschieben. Es ist ein offenes Geheimnis, dass der sozialliberale und europafreundliche Burkhalter regelmässig auch linke Vorstösse unterstützte. In Zukunft dagegen dürften die SVP- und FDP-Vertreter im Bundesrat in den meisten Fällen einen rechtsbürgerlichen Viererblock bilden.

Eine solch stabile bürgerliche Mehrheit in der Regierung ist hierzulande selten. Letztmals war der Bundesrat ab 2003 bis 2007 ähnlich stark bürgerlich geprägt. Genau, es war die Zeit von Christoph Blocher im Bundesrat, jener Blocher, der auch in der Regierung keinen Zentimeter von seinem national-konservativen Kurs abrückte und dabei wiederholt das Kollegialprinzip arg strapazierte. Vom Stimmvolk wurde diese Kombination nicht goutiert. In der erwähnten Legislatur verlor die Regierung so viele Abstimmungen wie nie zuvor, und das Intermezzo endete 2007 brüsk mit der Abwahl von SVP-Übervater Blocher. Der geschlossene bürgerliche Mehrheiten-Block war nach nur vier Jahren und mit der Wahl der wilden SVP-Kandidatin Eveline Widmer-Schlumpf (später BDP) Geschichte.

Vieles spricht heute dafür, dass der neuen Regierung nicht dasselbe dramatische und schnelle Ende droht. Der Bundesrat Ausgabe 2017 scheint trotz bürgerlicher Mehrheit austarierter als jener von 2003, und vor allem fehlt eine streitbare Figur vom Schlage Blochers.

Es ist deshalb durchaus denkbar, dass die neue Konstellation eine längere Phase bürgerlicher Dominanz einleitet. Vor allem in der Wirtschafts-, der Sozial- und Aussenpolitik könnte sich eine bürgerliche Linie, auch dank den Mehrheitsverhältnissen im Parlament, durchsetzen. Voraussetzung dafür wäre allerdings, dass SVP und FDP tatsächlich gemeinsame Positionen finden und sich, zumindest in den zentralen Dossiers, nicht weiter gegenseitig ausmanövrieren. Gleichzeitig dürfen sie es mit dem bürgerlichen Powerplay nicht auf die Spitze treiben. Denn Übertreibungen aller Art, das lehrt die Geschichte, goutiert das Stimmvolk in der Regel nicht.

peter.jost@bernerzeitung.ch (Berner Zeitung)