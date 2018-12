Levrat bleibt zwei weitere Jahre SP-Präsident

Christian Levrat ist für weitere zwei Jahre Präsident der SP Schweiz. Die Delegierten haben den 48-jährigen Freiburger Ständerat am Sonntag einstimmig bei vereinzelten Enthaltungen in seinem Amt bestätigt.

Für Levrat war es bereits die fünfte Wiederwahl. Er steht seit zehn Jahren an der Spitze der Partei. Levrat übernahm das Amt am 1. März 2008. Er war damals der einzige Kandidat für die Nachfolger des Schaffhausers Hans-Jürg Fehr. Der Parteitag in Windisch/Brugg AG wählte auch die vier bisherigen Mitglieder des Vizepräsidiums wieder. Das sind die Nationalrätinnen Marina Carobbio (TI) und Barbara Gysi (SG), Nationalrat Beat Jans (BS) und Tamara Funiciello, Präsidentin Juso Schweiz.