Lachen über Amherd und Keller-Sutter

Am Mittwochmorgen wählte das Schweizer Parlament Viola Amherd (CVP) und Karin Keller-Sutter (FDP) jeweils im ersten Wahlgang in den Bundesrat. In ihrer Amtszeit muss sich auch Bernerzeitung.ch/Newsnetz-Karikaturist Felix Schaad intensiv mit den neuen Bundesrätinnen auseinandersetzen. Auf welche Merkmale er achtet, erklärt er im Video.