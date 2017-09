Jetzt fordern die FDP-Frauen ein Ticket   ohne Männer

CVP-Präsident fordert: Cassis soll Aussenminister werden

Am besten wäre, wenn Bundesrat Ignazio Cassis das Departement von Didier Burkhalter übernehmen würde, sagt CVP-Präsident Gerhard Pfister. Anlass für andere Wechsel sieht er nicht.

Herr Pfister, welche Rochade ist nun bei der Departementsverteilung nötig?

Gerhard Pfister: Gar keine. Die Entscheidung liegt natürlich beim Bundesrat, aber partei- und sachpolitisch wäre es am besten, Ignazio Cassis würde die Nachfolge von Didier Burkhalter antreten.



Wieso?

Weil das Aussendepartement in der jetzigen Situation in der Hand einer Partei sein soll, die am deutlichsten den bilateralen Weg unterstützt – also in der Hand von CVP oder FDP.



Die Blicke sind vor allem auf SP-Bundesrat Alain Berset gerichtet. Könnte er in seinem jetzigen Departement neue Lösungen finden, falls die Rentenreform am Sonntag abgelehnt wird?

Absolut. Ich gehe davon aus, dass es ein Ja geben wird. Aber auch ein Nein wäre kein Grund für einen Departementswechsel. Alain Berset wird den Volksentscheid in jedem Fall akzeptieren, und er ist auch in jedem Fall der Richtige, um das Thema weiterzuverfolgen. Bei einem Nein würde es ohnehin viel Zeit benötigen, eine neue Reform aufzugleisen.



CVP-Bundespräsidentin Doris Leuthard hat ihren eigenen Rücktritt bereits angesprochen, ohne Termine zu nennen. Kennen Sie ihren Terminplan?

Würde ich ihn kennen, würde ich Ihnen diesen nicht bekannt geben . . . Sie können aber davon ausgehen, dass die Koordination zwischen Doris Leuthard und mir in diesem Punkt besser ist als diejenige zwischen Didier Burkhalter und FDP-Präsidentin Petra Gössi.



Das heisst, man bereitet die Nachfolge schon vor?

Doris Leuthard sagte, sie bleibe bis maximal Ende 2019. Ich gehe davon aus, dass sie länger im Amt sein wird, als viele im Moment annehmen. Wenn Bundesräte demissionieren, gibt es einige hektische Stunden. Dann aber bleibt sehr viel Zeit, die Nachfolge zu planen. Es ist darum nicht sinnvoll, im voraus Szenarien zu entwickeln, die dann sowieso nicht eintreffen.



Dann hat die Suche nach ­Kandidatinnen oder Kandidaten noch nicht begonnen?

Bei Bundesratswahlen braucht man sich um zwei Dinge nicht zu kümmern: um Ehrgeiz und um Kandidierende. Beide kommen von selber.



Käme für Sie persönlich eine Kandidatur infrage?

Ich werde das im Moment schätzungsweise alle zwei Stunden gefragt, und meine Antwort ist immer dieselbe. Ich verweise auf die Antwort, die ich schon gegeben habe, und die lautete: Ich schliesse das aus.



Bei einem Rücktritt von Doris Leuthard wird vor allem die ­Forderung nach einer Frau im Raum stehen.

Ja. Im 21. Jahrhundert kann es sich keine Bundesratspartei mehr erlauben, keine Frau auf dem Ticket zu haben. Daran halten auch wir uns.



Hat Leuthards Aussage zu ihrem Rücktritt die jetzige Wahl beeinflusst?

Nein. Man kann die Wahl eines Regierungsmitglieds nicht mit einer vermuteten zukünftigen Bundesratswahl in Verbindung setzen.



Bereits im Sommer sagten Sie, Cassis sei so gut wie gewählt. Was machte Sie so früh so sicher?

Ignazio Cassis war bei dieser Vakanz der idealtypische Bundesratskandidat. Er hatte die nötigen Kompetenzen, gehörte der richtigen Partei an und stammte aus der richtigen Region. Er war im Parlament bekannt und stiess in seiner Fraktion auf hohe Akzeptanz.



Interview: bw