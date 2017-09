FDP macht den Frauen ein Angebot – die Linke denkt an Geldspritze

«Heute wird gefeiert. Morgen geht es zurück an die Arbeit, um eine echte Reform aufzugleisen.» So stellen sich das die Jungfreisinnigen vor, wie sie am Sonntag kundtaten. Ganz so schnell geht es dann aber doch nicht. Zuerst einmal sollen sich die Gemüter abkühlen. Danach will Bundesrat Alain Berset (SP) alle Akteure an einen Tisch bringen. Im Oktober planen die Sozialkommissionen des Parlaments Aussprachen. Allzu lange soll die Pause aber nicht dauern, da sind sich alle befragten Parlamentarier einig.

Zurzeit dominiert die FDP mit ihrem Plan B die Debatte. Allerdings ist absehbar, dass dieser nicht genau so umgesetzt wird. So präsentiert zum Beispiel eine der Wortführerinnen der FDP, Ständerätin Karin Keller-Sutter (SG), einen Vorschlag, der über den Plan B hinausgeht und die neue AHV-Reform für die Linke erträglich machen soll: Um die Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65 abzufedern, will sie die vorzeitige Pensionierung für Personen erleichtern, die wenig verdienen und früh mit Arbeiten begonnen haben.

Profitieren würden in erster Linie Frauen. Die Mehrkosten für die AHV betragen rund 300 Millionen Franken im Jahr, während sie dank dem höheren Rentenalter 1,3 Milliarden Franken spart. Keller-Sutter hofft, mit ihrem Vorschlag die CVP und «die konstruktiven Kräfte» der Linken an Bord zu holen.

«Skeptisch gesprächsbereit»

Ob dieser Plan aufgeht, ist offen. SP-Ständerat Hans Stöckli (BE) zeigt sich «skeptisch, aber gesprächsbereit» und lanciert eine eigene Idee (siehe Kasten).

Sein Kollege Paul Rechsteiner, der auch Präsident des Gewerkschaftsbund ist, hält nicht viel vom FDP-Plan, da dieser nur Massnahmen umfasse, die das Stimmvolk mehrfach abgelehnt habe. «Wenn wir aus der letzten Abstimmung einen klaren Schluss ziehen können, dann diesen: Am ehesten hätte eine reine Finanzierungsvorlage für die AHV eine Chance.» Am liebsten wäre Rechsteiner eine Erhöhung der Lohnbeiträge, die rascher möglich wäre, da sie keiner Verfassungsänderung bedarf. Er kann aber auch mit einer Erhöhung der Mehrwertsteuer leben.

Der Generalmajor

Der Bund hat schon einmal einen Engpass der AHV mit einer reinen Steuererhöhung überbrückt: 1999 wurde die Mehrwertsteuer zugunsten der AHV um einen Prozentpunkt erhöht. Allerdings lehnen die Bürgerlichen heute eine blosse Steuererhöhung ab. Sie wollen sie nur unterstützen, wenn das Frauenrentenalter steigt. Dies wiederum kommt für die Gewerkschaften auch mit der Abfederung à la Keller-Sutter nicht infrage, wie Rechsteiner durchblicken lässt.

Weiter legt sich der Gewerkschafter nicht fest. Er belässt es bei einem warnenden Hinweis auf die Kriegslehre des berühmten preussischen Generalmajors Clausewitz (1780–1831): «Die Verteidigung ist immer die überlegene Kampfform.» Sprich: Es ist viel einfacher, den Status quo zu bewahren, als eine Reform durchzubringen – in der Altersvorsorge ganz besonders. In der Abwehr von Rentenreformen ­haben die Gewerkschaften in der Tat reiche Erfahrung.

Ohne Umweg via Bundesrat?

Falls die Linke nicht mitmacht, ist es umso wichtiger, dass SVP und FDP dieses Mal die CVP einbinden können. Ihre Exponenten zeigen sich gesprächsbereit. Präsident Gerhard Pfister hat sogar schon einen Vorschlag für das weitere Vorgehen präsentiert. Um keine Zeit zu verlieren, sollen sich die Sozialkommissionen des Parlaments gleich selber wieder an die Arbeit machen – ohne Umweg über den Bundesrat.

«Es ist wichtig, dass wir die Arbeit in den Kommissionen ­ohne grossen Zeitverlust in der bisherigen Zusammensetzung fortführen und möglichst auch be­enden können», sagt CVP-Ständerat Konrad Graber (LU), der Präsident der Sozialkommission seines Rats. Falls die Debatte nicht vor den Wahlen 2019 be­endet ist, gibt es viele Wechsel, die das Geschäft verzögern.

«Schwierige Geschichte»

In einem zentralen Punkt ist man sich aber noch nicht einig: Muss das Parlament die Reformen für die AHV und die zweite Säule gleichzeitig beraten und auch gleichzeitig an die Urne bringen? Unbedingt, findet CVP-Ständerat Graber. Sonst fehle der Gesamtüberblick über die ganze Rentensituation. «Damit bieten wir den Gegner eine neue Angriffsfläche, sie können viel einfacher Ängste schüren.»

Anders sieht das FDP-Ständerätin Keller-Sutter: Die zweite Säule soll warten, weil die Zeit in der AHV drängt. Keller-Sutter sagt, in der zweiten Säule eine mehrheitsfähige Lösung für die Reduktion des Umwandlungssatzes zu finden, dürfte «eine sehr schwierige Geschichte» werden. «Die AHV hat für mich Priorität, wir sollten sie nicht warten ­lassen.» (Berner Zeitung)