Ein Karrierist, der zu gefallen weiss

Es will einfach nicht mehr verschwinden, dieses Grinsen. Als Lächeln hat es sich schon frühmorgens im Bundeshaus ins Gesicht von Ignazio Cassis geschlichen. Zaghaft noch und etwas angespannt. Doch kaum verkündet Nationalratspräsident Jürg Stahl um exakt 9.15 Uhr das Ergebnis des zweiten Wahlgangs, macht es sich dort ungehemmt breit. Ein strahlendes Grinsen der Erleichterung, der Freude, der Genug­tuung: Es ist geschafft! Der Secondobub aus dem 600-Seelen-Dorf Sessa nahe der italie­nischen Grenze ist Bundesrat. Nicht überraschend, aber doch schneller als gedacht.

Während der Vereidigung blickt Cassis einige Augenblicke ernst, konzentriert, staatsmännisch. Das ist der Würde des Moments geschuldet. Doch kaum hat er den Eid geleistet, den erhobenen rechten Arm gesenkt, ist das Grinsen wieder da. Gratulationen, Schulterklopfen, Umarmungen. Der 56-jährige Tessiner sieht jetzt so aus, als hätte ihm jemand die Mundwinkel an den Ohren festgetackert. Ein sympathisches, gewinnendes Lachen, das mit solch anstrengungsloser Ausdauer bislang erst eine Magistratin zustande brachte: Micheline Calmy-Rey.

Bliebe das nicht die einzige Gemeinsamkeit mit der früheren SP-Bundesrätin, den Linken im Parlament wäre es ganz recht. In ihren Reihen hat der frühe und klare SVP-Support für Cassis für Unruhe gesorgt. Ein Bundesrat, der bei der Volkspartei in der Kreide steht – das fehlte noch! Doch der linke Plan, den tendenziell rechtslastigen Cassis im letzten Moment doch noch irgendwie zu verhindern, ist kläglich gescheitert. «Das war absehbar», winkt Christian Levrat in der Wandelhalle ab. Der SP-Präsident gibt sich betont gelassen. Dass sich das Machtgefüge im Bundesrat nun nach rechts verschiebt, daran glaubt Levrat nicht. Das sagen jetzt nach der Wahl alle Linken. Was sollen sie sonst auch sagen? Man will ja den Neuen nicht gleich durch einen präventiven Generalverdacht gegen sich aufbringen.

Sein politischer Kompass ist so geeicht, dass er immer dorthin zeigt, wo sein nächstes Ziel liegt.

Und immerhin zitiert Cassis in seiner Antrittsrede ausgerechnet die Sozialistin Rosa Luxemburg: «Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden.» Die prominente Reverenz des Freisin­nigen an die Ikone der Genossen sorgt im Nationalratssaal für spontane Heiterkeit. Der Neo-Magistrat nimmt es in Kauf. Denn natürlich steht dahinter kühle Berechnung. Er will ein Zeichen aussenden: «Ich fühle mich der SVP nicht verpflichtet, ich vertrete auch jene, die mich nicht gewählt haben.» Das ist typisch für Cassis – keine Fehler machen, nicht anecken, sich nicht unnötig Feinde schaffen. Und seine Botschaft kommt durchaus an. Cassis werde sich rechtzeitig wieder «aus den Fängen der SVP» befreien, sagt SP-Nationalrat Corrado Pardini. «Vielleicht findet Ignazio Cassis ja als Bundesrat sogar zu seinen linksliberalen Wurzeln zurück», ergänzt Balthasar Glättli, Fraktionschef der Grünen.

Tatsächlich steht Cassis dem linken Parteiflügel nahe, als er 2007 als Ersatzmann für Laura Sadis in den Nationalrat nachrutscht. Der ehemalige Tessiner Kantonsarzt fasst als Quereinsteiger in Bern sofort Fuss, sitzt bald in der wichtigen Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit, die er ab 2016 prä­sidiert. Nach und nach rutscht Cassis dabei nach rechts, bis er ziemlich genau in der Mitte seiner Fraktion angekommen ist: Wirtschafts- und finanzpolitisch bewegt er sich nun rechts der Mitte, gesellschaftspolitisch links davon. Mit diesem allseits kompatiblen Mainstreamprofil ist Cassis 2015 als neuer FDP-Fraktionschef gesetzt.

«Es ist mein absolutes Recht in der Regierung zu sein.»Ignazio Cassis

Es ist dies ein weiterer Schritt einer Politkarriere, die unauffällig, aber erstaunlich rasch und stetig nach oben führt. Kein Wunder – Cassis verkörpert fast alles, was man im Parlament schätzt: Bodenständigkeit, Se­riosität, Kompromissfähigkeit Fleiss, Verhandlungsgeschick. Zugleich punktet er mit seiner unaufgeregten Art und seinem bescheidenen Auftreten. Seine Masche: Der Ehrgeiz ist ausgeprägt, ohne je verbissen zu wirken. Immer wieder schafft es Cassis, seinen kontinuierlichen Aufstieg so darzustellen, als habe er ihn nicht gesucht, als hätten sich für ihn vielmehr wie von selbst die Türen geöffnet. Man kann es Opportunismus nennen oder situative Intelligenz. Auf jeden Fall weiss Cassis stets, wie er sich zur richtigen Zeit am richtigen Ort positionieren muss. Sein politischer Kompass ist so geeicht, dass er immer dorthin zeigt, wo sein nächstes Ziel liegt.

Ganz nach oben hätte es Cassis ohne Fulvio Pelli indes kaum geschafft. Der frühere FDP-Präsident gilt als Architekt des Tes­siner Bundesratsplans. Im Heimatkanton ist der gewiefte Stratege noch immer die graue Eminenz, deren Wort in der FDP Gewicht hat. Ein Tessiner Einerticket mit Cassis hätte es ohne Pelli nicht gegeben. «Ich habe nur dafür gesorgt, dass keine Fehler gemacht werden», sagt er und lächelt schelmisch. Pelli steht am Eingang der Wandelhalle und wartet darauf, dass Cassis in den Salon du Président geleitet wird, wo ihn das Bundesratskollegium willkommen heisst. Als der frisch Gewählte Pelli erkennt, bricht er kurz aus, schüttelt herzlich Pellis Hand, zwinkert ihm zu. Beide lachen. Ihr Plan ist aufgegangen.

Als Cassis später in der Eingangshalle des Bundeshauses er­scheint, wird sein Grinsen breiter denn je. Eine Blaskapelle spielt auf, die Tessiner Regierung, Politiker, Angehörige, Freunde feiern ihn. Cassis winkt in die Menge, verbeugt sich.

Genauso souverän absolviert er um 12.30 Uhr seine erste Medienkonferenz als Bundesrat, perfekt dreisprachig. Jetzt ist er ganz Magistrat, reiht Floskeln aneinander, präsentiert sich sachlich als «Schmied, der das Land noch stärker zusammenschmieden will». Nur kurz fällt er aus der Rolle, als er gefragt wird, was er als Tessiner dem Bundesrat bringe: «Es ist mein absolutes Recht, in der Regierung zu sein. Ich muss mich dafür nicht rechtfertigen.» Doch er hat sich gleich wieder im Griff. Am Ende sagt er, im neuen Amt der Gleiche bleiben zu wollen wie davor. Jetzt lächelt er wieder. Als wolle er verschleiern, ob das ein Versprechen ist oder eine Drohung.

(Berner Zeitung)