Doppelt so viele Kameras für Meteo Schweiz

Die bisherigen Standorte der Kameras von Meteo Schweiz.

Gern greifen darum die Meteorologen des Bundes in ihrem Blog auf Fotos von privaten Anbietern zurück, weil diese viel bessere Qualität liefern. In Zukunft sollen sämtliche Meteo-Schweiz-Kameras auf einem Schwenkarm Rundumansichten zur Verfügung stellen, durchgehend in HD-Auflösung von 1920 mal 1080 Bildpunkten.

Neu mit Nachtsichtmodus

Statt alle 10 Minuten werden die Kameras künftig idealerweise jede Minute ein neues Bild speichern. Damit sie auch in der Nacht zuverlässigere Informationen an die Zentrale übermitteln, müssen sie überdies über einen Nachtsichtmodus verfügen, der Wolken und Konturen von Gebirge und Gebäuden auch bei Dunkelheit sichtbar macht. Die Bilder stellt Meteo Schweiz nicht nur im Internet zur Verfügung, sie dienen auch für automatisierte Computerauswertungen, in die auch die Daten von 160 automatischen Messstationen einfliessen.

Die neuen Kamerabilder wird Meteo Schweiz überdies für ein neues, kostenpflichtiges Angebot verwenden: Ab heute verkauft der staatliche Wetterdienst in seiner Mobile-App Informationen zum Flugwetter, die sich an Freizeitpilotinnen und -piloten richten.