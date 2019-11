Dieses Dorf rutscht immer schneller ins Tal

Der letzte Felsbrocken donnerte Ende August ins Tal. Um die hundert Tonnen, steingrau, die Einschlaglöcher im Rasen sind noch deutlich zu sehen. Ein Mann aus dem Dorf hat den Moment mit dem Handy aufgenommen, Staubwolken, dumpfes Dröhnen, dann rumpelt der Stein auf die Strasse zu, rollt drüber und bleibt nicht weit vom Spielplatz liegen. Ganz in der Nähe haben sich zwei weitere Felsbrocken in die Wiese gerammt, gleich am Ortsschild, wie zur Begrüssung.