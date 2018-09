Diese Grafik zeigt: So dominiert Zürich die SRG

Seit dem Entscheid, das Radiostudio von Bern nach Zürich zu verlagern, steht die SRG-Spitze unter Dauerbeschuss. Heute schon beschäftigt die SRG in Zürich viermal so viele Personen wie in Bern. Das zeigt eine Auswertung von Bernerzeitung.ch/Newsnet. Künftig werden es sechsmal so viel sein.

In Zürich arbeiteten Ende August 2766 SRG-Angestellte, davon 876 bei der Produktionsfirma tpc. Der zweitgrösste SRG-Standort ist Genf mit 1223 Mitarbeitenden. Auch in der Romandie wird es eine Verlagerung geben: Die SRG plant die TV-Produktion, die traditionell in Genf beheimatet ist, nach Lausanne zu verlegen, ins Produktionszentrum, das auf dem ETH-Gelände entsteht. Diese Verlegung würde die Grössenverhältnisse zwischen Genf und Lausanne ausgleichen oder womöglich umkehren. In Genf arbeiten doppelt so viele SRG-Angestellte wie in Lausanne, wo heute 607 Personen tätig sind.

Anders verhält es sich beim Umzug des Radiostudios von Bern nach Zürich. Durch dieses Projekt verschiebt sich das Kräfteverhältnis noch mehr nach Zürich, wo der Mitarbeiterbestand heute schon das Vierfache von jenem in Bern beträgt (in Bern sind es heute 701). Künftig wird er das Sechsfache betragen. Ab 2020 arbeiten in Zürich erwartungsgemäss gegen 3000 Angestellte, in Bern werden es noch gut 500 sein.

Zu den grössten Standorten zählt neben Zürich und Genf auch Lugano mit 1141 Mitarbeitern. Die kleinsten sind Delémont, Biel, Schaffhausen und Solothurn mit je einem Mitarbeiter. (Tages-Anzeiger)