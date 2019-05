Diese Gemeinden verlieren die meisten Abstimmungen

133-mal, so häufig wurden die Unteriberger an der Urne in den letzten 37 Jahren überstimmt. Das sind gut 41 Prozent aller Abstimmungen. Dies zeigt eine schweizweite Auswertung der Abstimmungsresultate der Jahre 1981 bis 2018.

Durch die Auswertung lässt sich ein Mainstream-Gürtel erkennen, der sich von Bern über das dicht besiedelte Mittelland bis zum Grossraum Zürich und weiter nach St. Gallen zieht, mit Ausläufern nach Basel und Schaffhausen. Tiefere Übereinstimmung findet sich in der Westschweiz und dem Tessin sowie grundsätzlich in ländlicheren Gebieten. Auffallend ist das Bündnerland, welches trotz ländlicher Strukturen eine hohe Übereinstimmung mit der Gesamtschweiz hat.