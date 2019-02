Alt-Bundesrat Didier Burkhalter war schwer erkrankt. Gegenüber dem «Blick» bestätigt der Neuenburger, dass er im Sommer 2018 «völlig aus dem Nichts» die Diagnose Krebs erhielt. Details zur Krankheit gibt Burkhalter nicht bekannt, viele Leute litten aber mehr als er. In der «Glückpost» sagt der Alt-Bundesrat: «Ich stellte an einer Buchmesse noch meinen neuen Roman vor, lag am selben Wochenende bereits auf dem Operationstisch.»