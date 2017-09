Der Zangengriff von rechts und links bedeutete das Aus für die Reform

Am Donnerstag ergab die zweite SRG-Trendumfrage noch 45 Prozent ablehnende Stimmen. Am Sonntag resultierte dann ein Nein-Stimmen-Anteil von 52,7 Prozent. Aus dem prognostizierten Fotofinish bei der Renten­reform wurde eine Niederlage für Bundesrat Alain Berset und das Pro-Lager.

Laut Lukas Golder, Co-Leiter des Forschungsinstituts GFS Bern, brachten kritisch eingestellte Konsumentenmagazine und die Linke in der Westschweiz die entscheidenden Prozentpunkte für diesen Abstimmungsausgang. Von Letzteren stammte ursprünglich auch das Referendum, das den Urnengang herbeiführte.

Die Basis zum Nein bildeten aber jene Regionen, in denen die Skepsis gegenüber den Behörden traditionellerweise hoch ist, also bürgerlich und ländlich geprägte Gebiete. Golder, der die Trendumfragen der SRG verantwortet, widerspricht FDP- und Gewer­bevertretern, die den Abstimmungserfolg nun ganz für sich ­beanspruchen. «Sie unterschlagen, dass die Vorlage in einen Zangengriff von rechts und links geriet», sagt er. Das sei letztlich entscheidend gewesen für deren Scheitern.

Nein mit Aussagekraft

Die Hypothese, dass Abstimmende im Zweifel ein Nein in die Urne legen, trifft für ihn dieses Mal nicht zu. «Es war eher so, dass Unentschiedene zu Hause blieben», erläutert er. Darauf deute die relativ niedrige Stimmbeteiligung von 46,7 Prozent hin. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger hätten trotz der komplexen Vorlage ihre Meinung sogar differenziert kundgetan. Fest macht er diese Beobachtung an der nur knapp abgelehnten Erhöhung der Mehrwertsteuer.

Es sei also nicht in erster Linie um die Finanzierung der Altersvorsorge 2020 gegangen. Im Fokus der Kritik sei eindeutig die eigentliche Reform gestanden, die man als ungerecht und nicht nachhaltig empfunden habe. «Das vom Jungfreisinn lancierte Argument zur Jugend hat gezogen – und zwar längst nicht nur bei den Jungen», so Golder. Zen­tral sei also der umstrittene AHV-Zustupf von 70 Franken gewesen.

«Das vom Jung-freisinn lancierte Argument zur Ju­gend hat gezogen – und zwar längst nicht nur bei den Jungen.»Lukas Golder, Co-Leiter GFS Bern

Ob und inwiefern allenfalls auch die Ablehnung eines höheren Frauenrentenalters mitgewirkt hat, kann er zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.

Die Mitte muss es richten

Golder, der angesichts der schrumpfenden Unterstützung zwischen der ersten und der zweiten Trendumfrage von einem Scheitern der Vorlage ausging, bestätigt seine bereits am Abstimmungssonntag geäusserte Analyse: «Die Neuauflage der Reform muss aus der Mitte kommen.» Es sei eminent wichtig, dass CVP und FDP geschlossen aufträten. Deren Polarisierung übertrage sich ansonsten auf die Bevölkerung, wie die gescheiterte Rentenreform illustriere.

Golders zweite Erkenntnis bezieht sich auf die Nachvollziehbarkeit der Auswirkungen. Bei einer nächsten Auflage müsse ­jeder für sich eine individuelle Rechnung anstellen können: Was kostet mich die Reform, und was bringt sie mir? Eine solche Bilanz sei dieses Mal kaum möglich gewesen. Golder ist überzeugt, dass die Schweizerinnen und Schweizer Mehrkosten für die Altersvorsorge in Kauf nähmen, wenn die Gegenleistungen dafür klarer ersichtlich wären.

Aus Sicht des Politikbeobachters zieht Golder auch eine rote Linie für eine erfolgreichere Neuauflage: Wer von vornherein viele Ja-Stimmen preisgeben will, bringt das Rentenalter 67 wieder aufs Tapet. (Berner Zeitung)