«Das grösste Vorurteil ist, dass wir wegen der Jungs ins Militär wollen»

Für die Männer Pflicht, für die Frauen freiwillig: das Militär. Und während das Thema Mann und Militär zusammengehört, kämpfen Frauen, die diesen Weg einschlagen, noch immer mit Vorurteilen. Wie auch Deborah Bottmer. Die 24-jährige medizinische Praxisassistentin nahm an einer Aushebung im Frühling 2019 in Rüti (ZH) teil. Bernerzeitung.ch/Newsnetz hat sie dabei begleitet. Warum sie ins Militär will und welche Herausforderungen sich ihr bei der Aushebung stellen, sehen Sie im Video.