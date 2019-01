So dramatisch wie in London ist die europapolitische Situation in Bern noch nicht. Doch nur einen Tag nachdem das Brexit-Abkommen im britischen Unterhaus gescheitert ist, wird auch im Bundeshaus die Frage immer akuter, wie es im Verhältnis Schweiz-EU weitergehen soll. Aussenminister Ignazio Cassis (FDP) will die Beziehungen nach wie vor mit einem institutionellen Rahmenabkommen konsolidieren – doch die jüngsten Beschlüsse des Gesamtbundesrats zeigen, dass dort der Support für das über Weihnachten nicht stärker geworden ist.