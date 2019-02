In der nächsten Woche befasst sich das Tessiner Kantonsparlament mit Ghiringellis Petition zum Thema. Die vorberatende Kommission hat sein Anliegen deutlich abgelehnt. Doch der parteilose Islamkritiker aus Losone wird mit seiner Minibewegung «Il guastafeste» (Spielverderber) mit «90-prozentiger Sicherheit» eine Volksinitiative lancieren. Ein schwer zu lösendes Problem stellt sich dem Atheisten beim Initiativtext. Ghiringhelli will ihn so formulieren, dass er Muslime nicht diskriminiert, aber gleichwohl deren Gebete auf offener Strasse unterbindet.