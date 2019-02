Zum Immobilienprogramm gehört auch die 1. Etappe der Weiterentwicklung des Waffenplatzes in Thun für 84 Millionen Franken. Diese umfasst den Neubau von Ausbildungshallen und -räumen und harten Aussenflächen für Ausbildungszwecke und als Abstellfläche für Fahrzeuge. Damit könne die Armee an diesem Standort die Instandhaltungsschulen zentralisieren und den Waffenplatz in Lyss später schliessen, heisst es in der Botschaft.

Zudem müssen auf dem Flugplatz Payerne zwei alte Hallen ersetzt werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf 85 Millionen Franken. 170 Millionen Franken sind für weitere Ausbauten und Werterhaltungsmassnahmen vorgesehen. Insgesamt ist das Immobilienprogramm 414 Millionen Franken schwer.

Cyber im Aufbau

Weiter enthält die Armeebotschaft Rahmenkredite für Armeematerial im Umfang von 762 Millionen Franken. Dazu gehören unter anderem die persönliche Ausrüstung der Armeeangehörigen oder Material für die Führungsunterstützung. Für Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitungen sind 150 Millionen Franken eingestellt, für Ausbildungsmunition und die Munitionsbewirtschaftung 172 Millionen Franken.

Grössere Projekte im Bereich Cyber sind in der Armeebotschaft nicht enthalten. Im Rahmenkredit Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung will der Bundesrat aber Mittel im Zusammenhang mit Cyber-Abwehr bereitstellen. Konkrete Projekte kündigte Armeechef Philippe Rebord für die Armeebotschaft 2020 an. Insgesamt ist die Armeebotschaft 2019 etwas mehr als 2 Milliarden Franken schwer.

Mit dieser beantragt der Bundesrat dem Parlament ausnahmsweise auch eine Gesetzesänderung. Neben höheren Unteroffizieren und Offizieren sollen künftig alle Unteroffiziersgrade von Ausbildungsgutschriften profitieren. Amherd rechtfertigte das ungewöhnliche Vorgehen mit einer gewissen Dringlichkeit. «Die Armee braucht bereits heute gute und fähige Leute im Kader», sagte sie.