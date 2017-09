Bauern wollen Sieg ummünzen

Die Ernte war reich, die Zustimmung mit 78,7 Prozent hoch. Die Schweiz hat nun die Ernährungssicherheit in ihrer Verfassung verankert. Trotzdem bearbeitete der Schweizer Bauernverband (SBV) kurz vor der Abstimmung kritisch eingestellte Medien, als ob er um den prognostizierten Abstimmungserfolg hätte zittern müssen. Urs Schneider, Kampagnenleiter beim SBV, gibt zu, dass ihn die mediale Ablehnung geärgert hat. Letztlich sei die Zustimmung jetzt höher als erwartet, gab er gestern sichtlich zufrieden zu Protokoll.

Für den SBV ist der Wert dieser gewonnenen Abstimmung offensichtlich: «Wir sind natürlich der Meinung, dass man nach einem solchen Abstimmungsergebnis nicht im Budget die Ausgaben für die Landwirtschaft kürzen kann», sagt Schneider auf An­frage. Ebenso wichtig ist für ihn die mittelfristige Agrarpolitik des Bundes. Dort müsse die Inlandproduktion gestärkt werden. Nicht infrage kommt für die Bauern ein Abbau des Protektionismus, also eine Senkung der Einfuhrzölle für Landwirtschaftsprodukte.

Beim fairen Handel und beim Kulturlandschutz, ebenfalls wichtige Argumente im Vorfeld zur Abstimmung, positioniert sich der SBV aber ambivalenter. Zur Fair-Trade-Initiative, die heute im Nationalrat beraten wird, bekennt sich der Verband nicht. Offiziell ist die Haltung neutral. Für Schneider ist letztlich Inlandproduktion faire Produktion. Beim Kulturlandschutz steht für ihn die Umsetzung der ersten Etappe des Raumplanungsgesetzes im Vordergrund. Die zweite Etappe, die beim Bauen in der Landwirtschaftszone stärkere Restriktionen vorsieht, lehnt der SBV ab.

Am Sonntag feierte der SBV zwar zusammen mit den Umweltorganisationen den Abstimmungserfolg. Gestern taten sich dann aber bereits wieder Differenzen auf: In einer von Pro Natura versandten Medienmitteilung betonte diese, nun gelte es, ökologische Defizite in der Agrarpolitik anzupacken. Die Schweizer Landwirtschaft erfülle kein einziges der 2008 vom Bund festgelegten Umweltziele.

(Berner Zeitung)