Plastikflut in Europa – Schweiz zögert, EU reagiert Unser Land ist Spitzenreiter in Europa punkto Plastikabfall. Umweltschützer fordern dringend Verbote. Politik und Experten halten sich zurück.

Abfallberg aus Plastik: Aus sortenreinen Kunststoffen werden Recyclingkunststoffe für neue Produkte hergestellt. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Wer in die Schweiz reist, kehrt mit dem Eindruck nach Hause, das sauberste Land der Welt bereist zu haben. Die international tätige NGO Oceancare kratzt nun an diesem Image. Heute Montag veröffentlicht sie einen neuen Bericht über den Umgang mit Plastik in der Schweiz. Für die Organisation, die sich für den Schutz der Meere einsetzt, hat unser Land eine «Plastikkrise»: Die Schweiz konsumiert jährlich etwa eine Million Tonnen Kunststoff. Darunter sind Fensterrahmen, Fahrzeugbestandteile, Textilien oder Spielsachen – aber auch kurzlebige Verpackungen oder Geschirr.

Auch wenn es bei der Erhebung der Zahlen gewisse Unsicherheiten gibt: Verschiedene Studien zeigen, dass die Schweiz punkto Kunststoff weltweit zu den grössten Abfallproduzenten gehört. Mit jährlich etwa 109 Kilogramm pro Kopf rangiert die Schweiz in Europa nach Luxemburg auf Platz 2, wie eine Studie im Fachmagazin «Science Advances» darlegt. Das Bundesamt für Umwelt schreibt in einem neuen Bericht von einem «beträchtlichen Verbrauch». Der weiter steigen wird. Der Plastikabfall werde sich ohne effektive Massnahmen verdreifachen, heisst es im neusten OECD-Bericht vom letzten Jahr.

Mit dem Bericht versucht Oceancare, Druck auf die Politik zu machen. «Der Bundesrat muss endlich das Plastikproblem lösen», sagt Geschäftsführerin Fabienne McLellan. Bereits heute bestehe die gesetzliche Grundlage, um etwa Verbote von Plastiktüten oder Take-away-Verpackungen durchzusetzen. Zudem liessen sich auch Produktion, Verwendung und Entsorgung von Kunststoffen strenger regulieren.

«Wir Schweizer sind Superplastikkonsumenten.» Beat Flach, GLP-Nationalrat

Ob und wie stark der Staat eingreifen soll, ist umstritten. GLP-Nationalrat Beat Flach zum Beispiel glaubt nicht, dass freiwillige Massnahmen allein reichen werden. «Wir Schweizer sind Superplastikkonsumenten, vermutlich braucht es Verbote.» Nötig seien allenfalls auch finanzielle Anreize, um der Wirtschaft und den Konsumenten nachhaltigere Lösungen «schmackhaft» zu machen.

Auf Bundesebene sind Verbotsforderungen bis jetzt chancenlos geblieben. Stellvertretend dafür steht eine Motion von Nationalrätin Delphine Klopfenstein Broggini (Grüne). Die Genfer Nationalrätin verlangte 2020 ein Verbot von Wegwerfgeschirr in der Take-away-Gastronomie. Der Bundesrat räumte zwar ein, dass diese kurzlebigen Produkte unnötig und umweltschädlich seien. Ein Verbot bedeute jedoch eine «Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit». Er verwies auf die bereits praktizierten Mehrwegsysteme mit einem Depot oder Pfand und machte klar, dass er freiwillige Massnahmen der Wirtschaft bevorzuge. Eine Mitte-rechts-Allianz im Nationalrat sah es gleich und versenkte den Vorstoss.

Politisch mehrheitsfähig ist dagegen die Strategie, Plastik vermehrt zu recyceln und so verstärkt in die Kreislaufwirtschaft einzubinden. Das Parlament hat 2021 eine entsprechende Motion von Nationalrat Marcel Dobler (FDP) gutgeheissen. Für Dobler zeigt das Beispiel PET: «Die gelebte Eigenverantwortung funktioniert sehr gut, sofern die Möglichkeit des Recyclings für die Kunden besteht.» Er sei daher gegen Verbote und Zwangsmassnahmen.

Wie gefährlich ist Mikroplastik? Infos einblenden Kunststoffe können während der Herstellung, der Nutzung oder der Entsorgung in die Umwelt gelangen; das Bundesamt für Umwelt schätzt, in der Schweiz etwa 14’000 Tonnen pro Jahr – in grösseren und kleinsten Partikeln. Das ist ein Bruchteil im Vergleich mit dem jährlichen Plastikkonsum. Die Hälfte stammt als Mikroplastik vom Reifenabrieb aus dem Verkehr. Es gibt zwar verschiedene Studien zur Gefährdung von Organismen in Gewässern oder im Boden. Doch die Europäische Chemikalienagentur zog 2019 den Schluss, dass zurzeit keine abschliessende Risikobeurteilung möglich ist. Auch über das Risiko von Mikroplastik für den Menschen ist noch wenig bekannt. Der Mensch kann die feinen Partikel über die Nahrung oder die Atemwege aufnehmen. Auch wenn das Wissen noch gering ist, das Risiko kann steigen ohne Massnahmen. (lae)

Kreislaufwirtschaft als Lösung? «Kunststoff ist kein ideales Kreislaufmaterial», sagt McLellan von Oceancare. «Wir können uns nicht aus der Plastikkrise herausrecyceln.» Eine umstrittene Einschätzung. «Kunststoffe lassen sich mit heutigen Technologien oft recyceln, ohne Beimischung von Neumaterial», sagt Patrick Semadeni vom Verband der Schweizer Kunststoffindustrie. Viele Verpackungen bestünden heute schon vollständig aus Rezyklat. Zudem gebe es neue Recyclingmethoden, mit denen die Bausteine von Kunststoffen zurückgewonnen würden. «Damit lassen sich Kunststoffe unbegrenzt recyceln und Schadstoffe eliminieren.» Allerdings werden diese Verfahren erst in naher Zukunft marktwirtschaftlich, wie Fachleute sagen. Semadeni verweist schliesslich auf verschiedene Initiativen der Wirtschaft: PET-Getränkeflaschen würden seit langem zu über 80 Prozent verwertet, Landwirtschaftsfolien seit dem letzten April.

«Es braucht ein hochmodernes Zentrum, um Kunststoffe zu sortieren.» Daniel Schwendemann, Recyclingexperte Ostschweizer Fachhochschule

Nicht nur die Industrie bestreitet, dass die Schweiz eine «Plastikkrise» hat. Auch Experten sind dieser Ansicht. «Dank der weltweit grössten Dichte an Kehrichtverbrennungsanlagen und einem sehr guten Abfallmanagement gibt es in der Schweiz keine unsachgemässe Entsorgung», sagt Daniel Schwendemann, Kunststoff- und Recyclingexperte an der Ostschweizer Fachhochschule. Aber auch er sagt: «Will die Schweiz Leuchtturm sein, muss sie den Pro-Kopf-Verbrauch durch Mehrfachnutzung senken.»

Schwendemann schlägt vor, beim Verpackungsmaterial zu beginnen, das etwa 40 Prozent des Kunststoffverbrauchs ausmacht. Wenn die Verpackungsmaterialien vor der Entsorgung nur schon einmal recycelt würden, müsste die Industrie etwa 165 Millionen Tonnen weniger neuen Kunststoff produzieren. «Das wäre beträchtlich», sagt der Wissenschaftler. Für die Schweiz hiesse das nicht nur, ein möglichst ökologisches Sammelsystem für Kunststoff national auszubauen. «Es bräuchte auch ein hochmodernes Zentrum, um Kunststoff zu sortieren und aufzubereiten.» Pläne in diese Richtung gibt es: Ein Projekt für eine nationale Plastiksammlung steht in den Startlöchern. Derzeit wird ein grosser Teil des gesammelten Kunststoffs meistens nach Deutschland oder Österreich zum Sortieren transportiert.

«Kunststoff verbrennen ist punkto Ökobilanz nur wenig schlechter als recyceln.» Rainer Bunge, Entsorgungsexperte an der Ostschweizer Fachhochschule

Das Potenzial ist gross. Heute werden etwa 90 Prozent der Schweizer Plastikabfälle verbrannt. Oceancare spricht von einem «Recyclingmythos.» Für Fachleute gibt es jedoch Argumente für diese Option. «Kunststoff verbrennen ist punkto Ökobilanz nur wenig schlechter als recyceln», sagt Rainer Bunge, Entsorgungsexperte an der Ostschweizer Fachhochschule. Auch Daniel Schwendemann gibt zu bedenken: «Wenn es energetisch keinen Sinn mehr macht, Kunststoff nochmals zu recyceln, ist die Verbrennung eine sinnvolle Entsorgung.» Der Kunststoff sei bereits da, also sei es eine Option, solange fossile Energie verwendet werde, Kunststoff als Brennstoff für die Fernwärme zu verwenden, um den Verbrauch von Erdöl und Erdgas zu senken.

Oceancare sieht das anders. «Wirklich nachhaltig ist nur der Verzicht auf Einwegplastik», sagt McLellan. Dies sei relativ einfach umzusetzen und bedeute keine grosse Einschränkung. Bis in die 1990er-Jahre habe die Schweiz über ein gut ausgebautes System zur Wiederverwendung von Glasflaschen verfügt. «Wir regen eine Rückkehr an zu den guten Praktiken der Wiederverwendung.» Rainer Bunge relativiert jedoch: «Kunststoffe haben einen ökologischen Nutzen.» Sie würden zum Beispiel eine längere Haltbarkeit von Lebensmitteln ermöglichen und so helfen, die Food-Waste-Problematik zu entschärfen.

EU einen Schritt weiter

Die Debatte um Plastik ist nicht nur in der Schweiz kontrovers. Trotzdem ist die EU einen Schritt weiter. 2019 hat das EU-Parlament den Grundstein für ein Verbot bestimmter Einwegartikel aus Plastik gelegt, seit Sommer 2021 sind gewisse Produkte, zu denen es Alternativen gibt, untersagt, etwa Trinkhalme, Besteck, Teller, Becher oder Wattestäbchen. Restbestände dürfen noch aufgebraucht werden.

Oceancare findet, die Schweiz solle sich an der EU orientieren. Zumindest Städte wie Basel, Bern oder Luzern tun dies bereits. Sie haben Initiativen ergriffen, um Einweggeschirr und -becher bei öffentlichen Veranstaltungen zu verbieten. Auch im Bundeshaus ist die viel diskutierte Verbotsfrage nicht vom Tisch. Der Bundesrat muss sich abermals damit auseinandersetzen. Im letzten Dezember haben Parlamentarier mehrere Vorstösse zum Umgang mit Plastik eingereicht.

Damit scheinen sie ein Anliegen der Bevölkerung aufzunehmen. Darauf deutet eine repräsentative Umfrage von GFS Bern im letzten August hin. Drei Viertel der Befragten sind der Ansicht, die Schweiz habe ein Plastikproblem. Ebenfalls eine klare Mehrheit findet, es werde hierzulande zu wenig dagegen getan. Weiter zeigt die Umfrage, dass Massnahmen, die im Vorfeld ihrer Umsetzung umstritten waren, heute akzeptiert sind. Prominentes Beispiel ist die Kostenpflicht für Raschelsäckchen und andere Plastiksäcke, welche der Detailhandel vor zwei Jahren eingeführt hat. Allerdings genügen zwei Dritteln der Bevölkerung solche freiwilligen Branchenvereinbarungen als Lösungsansatz nicht, sie fordern rechtlich bindende Massnahmen.

Stefan Häne ist Redaktor im Ressort Inland. Martin Läubli ist Geograf und seit 2000 Wissenschaftsredaktor bei Tamedia mit Kerngebiet Klima und Energie.

