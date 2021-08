Alternative für mRNA-Skeptiker – Schweiz will noch dieses Jahr einen dritten Impfstoff anbieten Der Bund sucht nach einer Alternative für Skeptiker der mRNA-Impfstoffe. Sie kommt wahrscheinlich von Johnson&Johnson – und wird auf neuem Weg beschafft. Isabel Strassheim

Wohl bald auch in der Schweiz: Impfdose von Johnson&Johnson/Janssen wird in den USA vorbereitet. Foto: Patrick T. Fallon (AFP)

Wer am breiten gesellschaftlichen Leben auch im Herbst weiter teilnehmen will, wird kaum ohne Covid-Impfung auskommen können. Dies zeichnet sich mit der Diskussion über die Ausweitung der Zertifikatspflicht immer klarer ab. Der Bund erhöht den Druck auf Ungeimpfte, will ihnen jedoch zugleich auch eine Auswahl bei den Impfstoffen anbieten: «Wir gehen davon aus, dass in der Schweiz noch in diesem Jahr alternative Impfstofftechnologien verfügbar sein werden», sagt eine Sprecherin des Bundesamts für Gesundheit (BAG) auf Anfrage.

Es wird in den nächsten Monaten also einen dritten Impfstoff in der Schweiz geben – einen, der nicht wie Moderna und Pfizer/Biontech auf der neuartigen mRNA-Technologie beruht, der einige skeptisch gegenüberstehen.