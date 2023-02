Viele versteckte Stellensuchende – Schweiz verliert Spitzenplatz bei tiefer Arbeitslosigkeit Noch 2014 wies unser Land im Vergleich die zweittiefste Erwerbslosenrate auf. Inzwischen wurde es von Deutschland und vielen anderen Ländern überrundet. Selbst Fachleute sind sich uneins, wieso. Konrad Staehelin

Auf dem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum – hier eine Beratungssituation in Locarno – sind so wenige Arbeitslose angemeldet wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Aber diese Messung verschleiert Wichtiges. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Ist die Schweiz ein Paradies für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Auf den ersten Blick lautet die Antwort: Ja. Die kaufkraftbereinigten Löhne liegen so hoch wie kaum in einem anderen Land, und die offiziell registrierte Arbeitslosigkeit ist mit 2,2 Prozent so tief wie seit mehr als zwanzig Jahren nicht mehr.