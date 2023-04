Tourismustreffen in Interlaken – Schweiz Tourismus will an die Weltspitze Wie Schweiz Tourismus die Welt erobern will, diskutierten 1200 Branchenprofis. Bundesrat Albert Rösti hatte dabei offene Ohren für mehr Bundesgelder. Stefan Kammermann

Eröffnung des Schweizer Ferientags im Kursaal Interlaken. Bundesrat Albert Rösti bei seinem Referat. Foto: Bruno Petroni

«Wir haben es geschafft, uns aus dem Schlund der Pandemie zu erholen», sagte Brigitta Maria Gadient, Präsidentin von Schweiz Tourismus, am Schweizer Ferientag in Interlaken. Rund 1200 Profis liessen es sich nicht nehmen, am grössten Networking-Anlass der Schweizer Tourismusbranche den Congress Kursaal Interlaken während zweier Tage zu bevölkern.