Debatte über Impfpflicht – Schweiz tastet sich an ein Tabu heran Rigorose Massnahmen im Kampf gegen Covid-19 stossen in der Schweiz auf mehr Skepsis als anderswo. Doch langsam kommt auch hier eine Debatte über Impfpflicht und 2-G in Gang. Fabian Renz Philipp Loser Edgar Schuler

Soll sie freiwillig bleiben? Immer mehr Länder setzen bei der Covid-Impfung auf Druck. Foto: Marc Dahinden

Ein Impfobligatorium ab dem 14. Lebensjahr. Zwischen 3600 und 7200 Euro Busse, wenn man sich weigert. Oder bis zu sechs Wochen Haft. Das sind die Eckwerte des Gesetzes, wie es in Österreich jetzt aufgegleist ist. Der Nachbar im Osten macht Ernst.

Der Nachbar im Norden ebenfalls. «Die Lage hat sich geändert», sagt der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz. Es hätten sich nicht genügend Menschen freiwillig gegen Covid-19 impfen lassen. Impfpflicht wohl auch in Deutschland, der Bundestag soll bald entscheiden. Impfpflicht vielleicht in der gesamten Europäischen Union. Ursula von der Leyen, Chefin der EU-Kommission, will eine entsprechende Regelung prüfen lassen. Covid-19 greift in ganz Europa mit Rasanz um sich, und der Kontinent bricht in verzweifelter Gegenwehr ein Tabu: Er weicht das bislang als unantastbar geltende Recht auf körperliche Unversehrtheit auf.