Fünfjahreswertung der Uefa – Schweiz stürzt ab – und Ronald de Boer macht sich über YB lustig Der ehemalige niederländische Nationalspieler lacht nach dem Europa-League-Out über die Young Boys. Zudem rutscht die Schweiz im Ranking dramatisch ab. Laura Inderbitzin

Die Young Boys, und mit ihnen die Fussball-Schweiz, sind enttäuscht. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Ajax Amsterdam hat YB überfordert. Erneut. Die Niederländer haben am Donnerstagabend auch das Rückspiel gegen den Schweizer Meister gewonnen. Hierzulande fand man relativ deutliche Worte, um die Niederlage einzuordnen. «Chancenlos», schrieb beispielsweise diese Zeitung.

Der ehemalige niederländische Nationalspieler Ronald de Boer machte sich geradezu lustig über die Berner. Der 50-Jährige, heute Experte beim Sportsender ESPN, zeigte sich überrascht vom Niveau und sagte: «Ich habe bei YB gar niemanden gesehen, der Fussball spielt. Das war schrecklich.» Und fügte dann noch an: «Aber Ajax ist grossartig, nicht wahr? Wie sie die Schweizer rausgeworfen haben.»

Ronald de Boer ist als ESPN-Experte alles andere als gnädig mit YB. Foto: Getty Images/ANP Sport

Das Achtelfinal-Out der Berner in der Europa League schmerzt nicht nur YB-Sympathisanten, sondern die ganze Fussball-Schweiz. Diese erlebte sogar einen pechschwarzen Abend: Weil Kroatien (dank Dinamo Zagreb) und Tschechien (dank Slavia Prag) mit ihren Siegen an der Schweiz vorbeizogen, liegt diese in der Fünfjahreswertung der Uefa nur noch auf dem 19. Platz. Hinter Ländern wie Serbien, Zypern – und den erwähnten Kroaten oder Tschechen. Und neun Ränge hinter Österreich.

Der Absturz ist dramatisch: Noch vor sechs Jahren sonnte man sich – vor allem dank des damals glorreichen FC Basel – auf dem elften Rang. Dank diesem qualifizierte sich der Schweizer Meister in den Saisons 2016/17 und 2017/18 zweimal sogar direkt für die Champions-League-Gruppenphase.

Schon heute ist dieses Szenario weit weg, aber ab 2022/23 sieht die Realität noch düsterer aus. Der Schweizer Meister muss dann schon in der 1. Quali­fikation­srunde der Champions League einsteigen. Erst wenn der Meister diese 1. Runde, dann selbstverständlich noch die 2. und 3. sowie zum Abschluss das Playoff überstanden hat, steht er in der Gruppenphase.

Cupsieger sowie der Meisterschaftszweite und -dritte haben derweil nicht einmal mehr Chancen auf die Europa League. Diese Teams müssen nächstes Jahr bereits ab der zweiten Qualifikationsrunde in der Europa Conference League mitkicken. Ab 2021/22 der drittwichtigste Club-Wettbewerb in Europa.