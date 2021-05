Eishockey-WM in Riga – Schweiz reagiert mit einer Gala auf die Klatsche Nach dem Debakel gegen Schweden leistet die Schweiz an der Eishockey-WM Wiedergutmachung und gewinnt gleich 8:1 gegen die Slowakei. Reto Kirchhofer

Wieder Schweizer Jubel an der WM: Das Nationalteam gewinnt gegen die Slowakei. Foto: Vit Simanek (Keystone)

War die Schweiz beim 0:7 am Dienstag sieben Tore schlechter als die Schweden? War sie nicht. War die Schweiz am Donnerstag sieben Tore besser als die Slowaken beim 8:1? Ebenfalls nicht.

Doch es zählen die Resultate. Und diesbezüglich ist der Mannschaft von Patrick Fischer auf die Pleite gegen Schweden eine beeindruckende Reaktion geglückt.

Wegweisendes ereignete sich in der 10. Minute: Goalie Berra unterlief hinter dem Gehäuse ein Lapsus, doch der slowakische Stürmer Sukel schlug vor dem offenen Tor tatsächlich über die Scheibe. Quasi im Gegenzug traf Captain Diaz zum 1:0, wobei sein Schuss vom Stock von Studenic entscheidend abgelenkt worden war. Kurz: In dieser Minute hatte es sich Fortuna auf der Schweizer Bank so richtig gemütlich gemacht.

Starkes Powerplay der Schweiz

Der zweite Treffer gelang Andrighetto unmittelbar nach der ersten Pause im Powerplay. Überhaupt: dieses Überzahlspiel! Es ist der grosse Schweizer Trumpf an dieser WM. Fünfmal reüssierte Fischers Equipe gegen die Slowaken mit einem Spieler mehr auf dem Eis. Gleich zwei Slowaken wurden vorzeitig in die Kabine geschickt.

Eines von vielen Toren: Grégory Hofmann trifft sehenswert zum 7:1. Video: SRF

Die Schweizer nutzten den freien Raum mit zunehmender Spieldauer für eine Gala – und sie taten nach der Klatsche gegen Schweden etwas fürs Gemüt: 13 Spieler trugen sich in diesem Spiel in die Skorerliste ein.

Dank des deutlichen Siegs über die zuvor ungeschlagenen Osteuropäer schliesst die Schweiz in der Gruppe A mit 9 Punkten aus 4 Partien zur Slowakei und zum nächsten Kontrahenten Russland auf.

Telegramm Infos einblenden Schweiz – Slowakei 8:1 (1:0, 3:0, 4:1) Tore: 10. Diaz (Hofmann, Andrighetto/PP) 1:0. 21. (20:25) Andrighetto (Diaz, Hofmann/PP) 2:0. 26. Loeffel (Scherwey, Bertschy) 3:0. 37. Hofmann (Corvi, Loeffel) 4:0. 41. (40:38) Meier (Alatalo, Kuraschew/PP) 5:0. 45. Kuraschew (Untersander, Ambühl) 6:0. 46. Kristof (Cehlarik) 6:1. 53. Hofmann (Ambühl, Andrighetto/PP) 7:1. 55. Loeffel (Moser, Bertschy/PP) 8:1. Schweiz: Berra; Diaz, Geisser; Untersander, Moser; Loeffel, Siegenthaler; Alatalo; Simion, Corvi, Hofmann; Ambühl, Hischier, Kuraschew; Meier, Vermin, Andrighetto; Herzog, Bertschy, Scherwey; Mottet. Bemerkungen: Schweiz ohne Nyffeler, Heldner, Müller, Praplan, Rod (alle überzählig), Frick (noch nicht gemeldet)

