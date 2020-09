Nations League

Die diesjährige Nations-League-Kampagne unterscheidet sich in einem Aspekt von der letztjährigen. Neu setzen sich die Gruppen aus vier europäischen Teams zusammen. Waren es letztes Jahr nur deren drei (Schweiz, Belgien, Island), duellieren sich diese Saison gleich vier Teams um die Plätze im Final-Four-Turnier.

Der Schweizer Nati wurden Spanien, Deutschland und der heutige Startgegner Ukraine zugelost. Eine für die Nations League gewohnt hochkarätige Gruppe. Obwohl die Ukrainer auf den ersten Blick als machbarer Gegner wirken, bringen sie viel Schwung aus der League B mit.

Insgesamt messen sich 55 Teams in jeweils vier Ligen (A,B,C und D). Auf dem Papier werden die Teams von Liga A bis Liga D schwächer. Die Gruppensieger der League A, treffen am Ende der Kampagne im Final-Four-Turnier aufeinander. Wie im Vorjahr werden dort zwei Halbfinals, ein Platzierungsspiel und der Final ausgetragen. Die 39 Teams in den unteren Divisionen spielen um den Aufstieg in die nächst höhere Liga.

Zwei Gruppensieger können sich das Ticket für die WM 2022 in Katar ergattern. Das ursprüngliche Ziel der Nations League aber, die Freundschaftsspiele zu ersetzen, bleibt erhalten.