Boomende Exporte nach Russland – Schweiz liefert Putin weit mehr als nur Gipfeli-Maschinen Die Berner Firma Rondo hält am Handel mit Russland trotz Ukraine-Krieg fest. Das Unternehmen ist mit dieser Haltung in bester Gesellschaft. Quentin Schlapbach Adrian Hopf-Sulc

Am Biden-Putin-Gipfel in Genf fungierte Wirtschaftsminister Guy Parmelin noch als Mittelsmann. Nun muss sein Staatssekretariat für Wirtschaft die Einhaltung der Sanktionen gegen Russland verantworten. Foto: Keystone

Was ist noch mit der schweizerischen Neutralität vereinbar und was nicht? Seit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine und der Übernahme der EU-Sanktionen durch die Schweiz bestimmt diese Frage die Debatte in unserem Land. Aus Sicht der SVP ist die Schweiz mit der Übernahme der EU-Sanktionen auch zur Kriegspartei geworden. «Wirtschaftssanktionen sind eine Waffe im Krieg», sagte etwa der Zürcher SVP-Nationalrat Roger Köppel. Viel schlimmer noch: «Sie sind eine Hungerwaffe», so Köppel.