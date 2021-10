Eigenes Mittel in Entwicklung – Schweiz könnte Coup bei Covid-Medikament gelingen Vielleicht schon Ende Jahr kommt ein Zulassungsantrag für ein Covid-Medikament aus Zürich und Basel. Der Bund hat schon letztes Jahr Dosen reserviert. Isabel Strassheim

Hier wurde das Schweizer Covid-Medikament erforscht: Marcel Walser, Teamleiter des Covid-Projekts von Molecular Partners in Schlieren ZH, bei der Anzucht einer Bakterienkultur im August 2020. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Für die Schweiz viel wichtiger als das Covid-Medikament von Merck, das diese Woche weltweit für Schlagzeilen sorgte, ist ein anderes vielversprechendes Arzneimittel: Das Bundesamt für Gesundheit hat schon im Sommer 2020 die Zahl von 200’000 Dosen eines Covid-Medikaments des Schweizer Start-ups Molecular Partners vorbestellt. Die Studienergebnisse werden zwar erst zur Jahreswende erwartet, schon in den nächsten Wochen wird es aber erste Hinweise zur Wirksamkeit geben.

Auch Novartis ist bei der Zürcher Molecular Partners eingestiegen. Der Basler Pharmakonzern führt klinische Versuche mit dem Mittel namens Ensovibep durch. Er prüft derzeit mögliche Produktionsstandorte in Europa, darunter in der Schweiz, um Kapazitäten in kürzester Zeit bereitstellen zu können.