Geheime Rettungsaktion – Schweiz holt Töchter von IS-Terroristin zurück Der Bund bringt zwei Genfer Halbschwestern heim, die in Syrien in Terror, Krieg und Lagern aufwuchsen. Die Rettungsaktion war von langer Hand geplant. Kurt Pelda Thomas Knellwolf

Malika und Kamar (links) mit ihrer Mutter und Halbschwester im Internierungslager Roj in Nordostsyrien. zVg

Bis zuletzt war es ungewiss, ob es dieses Mal klappen würde. Schon vor rund zwei Wochen gab es Hoffnung, dass es gelingt, zwei Schweizer Mädchen aus einem Lager in Syrien heimzuholen. Doch die Angehörigen in Genf und Umgebung mussten sich gedulden. Und nochmals bangen. Nun hat es geklappt. Die 15-jährige Malika und ihre sechs Jahre jüngere Halbschwester Kamar (Namen geändert) sind unterwegs in die Schweiz - nach mehr als fünf Jahren in Syrien, die eine Hälfte beim IS, die andere in kurdischen Internierungslagern.

Das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheit (EDA) konnte am Montag abend vermelden, dass es ihm gelungen ist, die beiden Schwestern aus Syrien über den Irak in die Schweiz zu holen. Es ist die erste derartige Operation, welche der Bund durchgeführt hat - in Zusammenarbeit mit den Kurden, die den Norden Syriens kontrollieren.