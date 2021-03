Skifahren abseits der Pisten – Schweiz erlebt einen der tödlichsten Lawinenwinter – auch wegen Corona Noch nie gab es so viele Unfälle mit Schneemassen wie in dieser Saison. Das hat nur zum Teil mit den gefährlichen Verhältnissen zu tun. Nadja Pastega

Das Skifahren abseits des Rummels auf den Pisten erlebt während der Pandemie einen Boom. Foto: Maxime Schmid (Keystone)

Die Lawine, die ihn tötete, löste sich in etwa 2900 Metern Höhe auf der Südostflanke des Piz Alv in Pontresina GR. Die Schneemassen rissen den 34-jährigen Tourenskigänger mit voller Wucht in den Abgrund. Sie begruben ihn 1,5 Meter tief. Gut 15 Minuten lag er in dem eisigen Loch, eingeschlossen in einem betonharten Panzer, bis ihn seine Begleiter ausgraben konnten. Der Rettungshelikopter flog den Schwerverletzten ins Spital – die Ärzte kämpften vergebens um sein Leben.

Sechs Tage zuvor, am 11. Februar, fuhr ein 27-jähriger Wintersportler im bündnerischen Safiental in einen Steilhang ein. Auf der Abfahrt löst er eine Lawine aus, die Rettungskräfte konnten ihn nur noch tot bergen. Auch die Fahrt eines 28-jährigen Snowboarders am 4. Februar endete fatal. Mit drei Kollegen war er abseits der markierten Piste im Skigebiet Corviglia-Piz Nair bei Celerina unterwegs. An jenem Tag galt in der Region die Lawinenwarnstufe 3, «erheblich». Auf einer Höhe von rund 2900 Metern löste sich eine Lawine und raste talwärts. Die niederbrechenden Schneemassen verschütteten den jungen Mann. Ein Lawinenhund fand ihn erst nach einer Stunde – trotz aller Rettungsmassnahmen fand er auf dem Lawinenkegel den Tod.