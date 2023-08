Politologin im Interview – «Heute kann eine Partei dreissig Jahre lang verlieren – und behält trotzdem zwei Sitze im Bundesrat» Wäre die Schweiz besser bedient mit einer parlamentarischen Demokratie, einem neuen System? Ja, sagt Rahel Freiburghaus und fordert gleich auch noch ein Verfassungsgericht. Philipp Loser

Faszination Föderalismus. Politologin Rahel Freiburghaus in Bern. Foto: Adrian Moser

Frau Freiburghaus, die «Offene Bundesmeile», das Fest des Bundes zum 175-Jahr-Jubiläum der Bundesverfassung, lockte Zehntausende von Menschen an. Waren Sie überrascht? Ja und nein. Zu Beginn des Jahres war ich recht ernüchtert – da war noch kaum etwas zu spüren. Das war beispielsweise 2015 ganz anders, als nationalkonservative Kreise um die SVP das Morgarten/Marignano-Jubiläum politisch brillant ausspielten. Davon war dieses Jahr wenig zu spüren – bis zum Wochenende mit der «Offenen Bundesmeile».

War das ebenso brillant erzählt? Ja, zum Teil wenigstens. Die spaltenden Episoden bei der Entstehung der Verfassung wurden zwar klein gehalten – zum Beispiel die Tatsache, dass sie auf dem Schlachtfeld begründet wurde und ihr sechs Kantone bis heute nie zugestimmt haben. Aber es ist völlig legitim, stellt man bei solchen Feierlichkeiten nicht das Trennende in den Vordergrund.

Die Bundesverfassung von 1848 war ein Wurf – da sind sich eigentlich alle einig. Wäre ein solcher Wurf heute noch möglich? Nein, das glaube ich nicht. Damals kam viel zusammen. Zum einen der äussere Druck, der drohende Einmarsch europäischer Grossmächte. Dieses Szenario war real, und es hat die Bürgerkriegsparteien zusammengekittet. Zum anderen gab es in den liberal-radikalen Kantonen eine Erwartungshaltung, die sich über ein Jahrzehnt lang aufgebaut hatte: Sie wollten Errungenschaften wie direkte Wahlen oder Handels- und Gewerbefreiheiten schweizweit durchsetzen. Aus diesen beiden Faktoren ergab sich ein goldenes Zeitfenster – das die Beteiligten dann aber auch entschlossen nutzen mussten.

Gibt es Bereiche in der Verfassung, die man überarbeiten müsste? Where to begin! Wir sind ja eigentlich die ganze Zeit am Ändern, am Herumschrauben und Herumwerkeln. Dabei gibt es eine komische Gleichzeitigkeit: Zum einen wird die ganze Zeit reformiert, zum anderen ignorieren wir Reformbedürftiges komplett – wie etwa die Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen oder institutionelle Reformen.

Warum werden diese Sachen ignoriert? Weil viele Politikerinnen und Politiker glauben, dass sie mit so grossen Änderungen nicht durchkommen würden. Dabei weiss man ja, dass die Gewählten die Präferenzen des Stimmvolks oft falsch einschätzen.

Tun sie das tatsächlich? Ja! Dazu gibt es viel aktuelle Forschung. Man hat in Studien Politikern aus verschiedenen Ländern konkrete Sachfragen vorgelegt und sie gefragt, ob die Volksmehrheit dafür oder dagegen sei. Es war krass, wie stark sie sich verschätzten. In knapp einem Drittel ihrer Schätzungen wäre es genauer gewesen, hätte man eine Münze geworfen. Die Konsequenz daraus: In der Politik werden Entscheide oft unter einer falschen Annahme getroffen.

Und das gilt auch für die Schweiz, wo die direkte Demokratie ja genau diese Stimmung abbildet? Ja. Direktdemokratische Instrumente helfen der hiesigen Elite zwar, die Mehrheitsmeinung etwas genauer wahrzunehmen, aber am Schluss sind die Unterschiede zwischen den untersuchten Ländern minim.

Das lässt sich durchdeklinieren bis zur Zauberformel im Bundesrat und zu der Frage: Bildet die Zusammensetzung der Regierung tatsächlich den Willen der Wählenden ab? Wer in einer parlamentarischen Demokratie wählen geht, für den ist die Erwartungshaltung klar: Ich wähle eine Partei mit der Absicht, dass diese Partei danach an der Regierung beteiligt ist. In der Schweiz gibt es dieses Verständnis nicht. Eidgenössische Wahlen sind nicht automatisch ein Referendum über die Arbeit des Bundesrats und dessen Zusammensetzung. Für den eigentlichen Wahlkörper der Regierung, das Parlament, ist das natürlich eine komfortable Ausgangslage. Die Parlamentsmitglieder können machen, was sie wollen. Sie können, historisch gesehen, einer Partei die Beteiligung jahrzehntelang verweigern.

Wir leben halt eben nicht in einer parlamentarischen Demokratie. Wenn man sich beispielsweise die Fraktionsdisziplin im Parlament anschaut, dann hat das durchaus Züge einer parlamentarischen Demokratie. Diese Disziplin ist bisweilen höher als in Deutschland oder in Grossbritannien! Das gilt bei uns vermehrt als Ausdruck der direkten Repräsentation des Wählenden: Ich wähle Liste XY, also erwarte ich von der Partei, dass sie sich kompromisslos für XY einsetzt. Vielleicht wäre es darum an der Zivilgesellschaft, die Erwartung an eine Wahlteilnahme neu zu formulieren und direkter mit der Repräsentanz in der Regierung zu verknüpfen.

Würde eine parlamentarische Demokratie besser unser bisheriges System abbilden? Ja, findet Rahel Freiburghaus. Foto: Adrian Moser

Es gibt ein Machtkartell, das die Zusammensetzung der Regierung schützt – das sehen sogar Beteiligte so, beispielsweise Mitte-Präsident Gerhard Pfister. Müsste man dagegen mit einer Verfassungsrevision vorgehen? Es gab einmal einen Vorschlag in La Chaux-de-Fonds. Danach sollte der Wahlakt als echtes Votum über die Zusammensetzung der Stadtregierung gewertet werden – die Sitze pro Partei sollten die Wählenden bestimmen, die Köpfe für diese Sitze das Parlament. Das Modell wurde vom Volk abgelehnt – aber die Idee wäre attraktiv.

So könnte bei jeder Wahl die Regierungszusammensetzung ändern. Würde so nicht die Stabilität aus unserem System verschwinden? Warum? Ja, vielleicht hätten die Grünen mal vier Jahre einen Sitz und dann wieder vier Jahre keinen. Vielleicht könnten sich die Bundesräte nicht automatisch auf zwei, drei fixe Legislaturen einstellen. Aber dies hätte nicht zwingend zur Folge, dass sämtliche Errungenschaften unserer Konkordanz einfach verschwinden würden. Aufwendige Konsultationen, Vernehmlassungen, immer möglichst alle miteinbeziehen – das wäre alles auch in einer parlamentarischen Demokratie möglich, wie etwa Deutschland oder die skandinavischen Länder zeigen.

Sie sind also für eine Systemumstellung hin zu einer parlamentarischen Demokratie mit Regierungskoalition und Opposition? Ganz heikles Terrain! Mit dieser Forderung setzte sich ein Schweizer Politologe bereits in den 1970er-Jahren arg in die Nesseln.

Es hört niemand zu, Frau Freiburghaus. Wir müssen uns schon bewusst sein: In allen anderen Ländern Westeuropas ist die parlamentarische Demokratie die Norm – und es hat nicht zur Folge, dass all diese Demokratien ausschliesslich mit Koalitionsstreitigkeiten und Neuwahlen beschäftigt wären.

Was wäre in einer parlamentarischen Demokratie besser? Es würde eher eine politische Logik abgebildet, die wir heute faktisch schon leben – jedenfalls, wenn man das Abstimmungsverhalten im Parlament oder den permanenten, polarisierten Wettstreit der Parteien anschaut. Es wäre eine systemische Annäherung daran. Und: Vieles wäre klarer, in einem Koalitionsvertrag für die Wählerschaft greifbar bestimmt. Wer die Wahlen verliert, ist meist für vier Jahre abgemeldet. Es wäre nicht so wie heute, wo eine Partei dreissig Jahre Wahlen verlieren kann und trotzdem noch zwei Sitze in der Regierung hält. Auch wäre der Kontrollanreiz der parlamentarischen Opposition gegenüber der Regierung stärker – das Parlament würde insgesamt mächtiger.

Apropos Wahlen: Erwarten Sie grosse Veränderungen im Herbst? Weil wir so grosse Verschiebungen bei den letzten Wahlen hatten, werden in diesem Oktober sämtliche Bewegungen klein wirken. Spannend wird es im Ständerat, der in den vergangenen Jahren immer als Korrektiv gewirkt hat. Er war eher Mitte-links nach dem Rechtsrutsch im Nationalrat 2015, eher konservativ nach der Frauen- und Klimawahl 2019. Wenn ich mir die diversen Duelle um die Ständeratssitze anschaue, könnte sich das konservative Element heuer noch verstärken.

Ihr Spezialgebiet ist der Föderalismus. Allgemein gefragt: Ist der Föderalismus gerade auf gutem Weg? Nein. Weil sich die Verantwortlichen auf Bundes- und Kantonsebene den Problemen nicht stellen.

Zum Beispiel? Das grösste Problem ist die intransparente Mitwirkung der Kantone in der Bundespolitik. Es dominiert ungezähmtes Kantonslobbying. Die verschiedensten Bundesstellen verhandeln je einzeln und weitgehend unkoordiniert mit den Kantonen. Heute einigt sich ein Mitarbeiter des Staatssekretariats für Migration auf einen «Deal» bei der Standortsuche für Bundesasylzentren, morgen ist eine Unterabteilung von Swisstopo federführend, und übermorgen merkt der Bund dann, dass er eine bessere Übersicht über seine Aussenbeziehungen zu Mexiko hat als über jene zur Kantonsverwaltung in Sitten.

Wie könnte man das ändern? Da stösst man ganz schnell auf ein weiteres Problem. Bei uns wird der Umfang kommunaler und kantonaler Hoheiten – einschliesslich des Schutzes vor Übersteuerung einer Staatsebene durch die nächsthöhere – immer politisch ausgehandelt. Im Grunde ist es immer die politische Mehrheit, die solche Fragen zu ihren Gunsten entscheidet. In anderen Ländern werden diese föderalen Streitfragen juristisch geklärt, mit einem Verfassungsgericht. Das wäre auch für uns besser.

Sie möchten nicht nur eine parlamentarische Demokratie, sondern auch ein Verfassungsgericht? Letzteres sehr, ja. Aber leider ist das chancenlos. Das sah man unlängst, als die Ständeräte Stefan Engler von der Mitte und der Grüne Mathias Zopfi eine Verfassungsgerichtsbarkeit forderten. Das war politisch sehr geschickt aufgestellt, verband Föderalismus- und Rechtsstaatsargument, und trotzdem scheiterte es.

Sie haben kürzlich Ihren Doktortitel in Politikwissenschaft erhalten. Ein gutes Gefühl? Ich komme aus einer Bauernfamilie, mein Vater fand den Titel schon irgendwie cool. Ich habe viel dafür gearbeitet, es ist eine Würdigung meines Einsatzes, aber ich habe definitiv kein neues Klingelschild an der Haustür.

Was kommt denn als Nächstes? Akademische Wege sind kaum planbar. Ganz konkret werde ich bald nach Los Angeles reisen, um an der UCLA zu erforschen, inwiefern sich der Schweizer und der US-amerikanische Föderalismus ähnlich(er) geworden sind. Für mich ist es ein riesiges Privileg, an der Uni arbeiten zu dürfen, für das ich enorm dankbar bin.

Und was kommt inhaltlich als Nächstes? Was mich im Moment sehr interessiert: Was macht resiliente Institutionen aus? Institutionen, die nicht bei der ersten Krise auseinanderfallen und die vielleicht gar so integrierend wirken, dass sie auch wieder jene abholen, die sich von der Demokratie abgewendet haben. Das sind Fragen, mit denen ich mich gerne beschäftigen werde – stets mit dem Anspruch, die Schweiz durch Vergleich mit anderen Ländern besser zu verstehen.

Zur Person #Sommerserie U-30: Politologin Rahel Freiburghaus über die Schweiz und den Föderalismus und überhaupt. Foto: Adrian Moser Die «NZZ am Sonntag» hat sie einmal eine der «vielversprechendsten neuen Stimmen in der Schweizer Politikwissenschaft» genannt – und das ist nicht übertrieben. Rahel Freiburghaus ist 29 Jahre alt und hat kürzlich ihre Dissertation bei Professor Adrian Vatter abgeschlossen, bei der sie das Lobbying der Kantone beim Bund erforscht hat. Sie lebt in Bern.

