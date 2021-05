Einordnung zum EU-Deal – Schweiz am Abgrund? Es gibt keinen Beleg für diese Szenarien Die dramatischen Warnungen sind übertrieben. Bern und Brüssel haben grosses Interesse daran, ihre wirtschaftliche Beziehung klar zu regeln. Markus Diem Meier

Wären die Folgen eines Abbruchs gravierend? Aussenminister Ignazio Cassis und sein französischer Kollege Jean-Yves Le Drian in Kehrsatz im Herbst 2020. Foto: Fabrice Coffrini (AFP, Getty Images)

Zu den ökonomischen Folgen eines Scheiterns des Rahmenvertrags zwischen der Schweiz und der EU wurde viel geschrieben. Liest man warnende Studien und Übersichtspapiere wie die jüngsten von BAK Basel, Economiesuisse, Avenir Suisse oder der EU-Kommission quer, kann einem Angst und Bange um die Schweiz werden. Nichts weniger als ein wirtschaftlicher Abstieg müsste die Folge sein. Ein sogenanntes Geheimpapier aus der Bundesverwaltung soll sogar vor «gravierenden Folgen» warnen. Öffentlich zugänglich ist das Papier bis heute nicht.

Klarheit bringen all die Studien und Papiere keine. Praktisch alle drehen sich um die Bedeutung der bilateralen Verträge I, die laut Überzeugung der Studienautoren gefährdet sind, wenn der Vertrag nicht zustande kommt. Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung, die ebenfalls oft ins Feld geführt wird, dreht sich überhaupt nicht um den Rahmenvertrag, sondern um den Nutzen des europäischen Binnenmarkts für alle Mitgliedsländer. Sie hält einzig fest, dass die Schweiz davon am meisten profitiere. (Kommentar zum Thema: Jetzt braucht es ein grosszügiges Angebot an die EU)