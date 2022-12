Worum es geht

Der Nationalrat berät heute die Volksinitiative für eine 13. AHV-Rente. Das Volksbegehren wurde 2021 vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB) eingereicht und verlangt, dass Rentnerinnen und -Rentner eine 13. Rente in der Höhe ihrer ordentlichen AHV-Rente erhalten. Das entspricht auf eine monatliche Auszahlung gerechnet einer Rentenerhöhung um 8,33 Prozent. Die Linke und die Gewerkschaften sehen die Initiative als Antwort auf sinkende Pensionskassenrenten und die ungenügende Absicherung der Frauen in der Zweiten Säule.

Die Bürgerlichen bekämpfen die Initiative, weil sie der AHV Zusatzkosten von jährlich 3,5 Milliarden Franken verursacht. Eine solche Mehrbelastung sei mit Blick auf die demografische Entwicklung und die steigenden Rentenkosten nicht tragbar, warnen der Bundesrat und die bürgerliche Mehrheit. Auch einen Gegenvorschlag lehnen der Bundesrat und die Bürgerlichen ab. Diese erwarten vom Bundesrat vielmehr eine weitere AHV-Reform, um die Rentenfinanzierung über 2030 hinaus zu sichern.

Die Debatte dauert am Mittwoch bis am Mittag und wird am Donnerstagmorgen fortgesetzt.