Wegen massiver Überproduktion – Schweine wurden zu Tierfutter verarbeitet In der Schweiz wird zu viel Schweinefleisch produziert, der Preis liegt im Keller. Erstmals wurden nun Schweine ins Ausland exportiert oder sogar zu Tierfutter verarbeitet. Cyrill Pinto

Diese Mastschweine warten auf ihren Transport ins Schlachthaus. Im Sommer musste kurzfristig eine Lösung für Mastjager gefunden werden – sie wurden schliesslich zu Tierfutter verarbeitet. Foto: Keystone

Es ist ein heisser Julitag. Der Tiertransporter aus der Ostschweiz ist bereit zur Fahrt nach Deutschland. Über 500 Mastjager hat er geladen. Die Schweinchen sollten eigentlich in einem Schlachtbetrieb in Süddeutschland zu Spanferkel verarbeitet werden. Doch dann wird der Transport vor der Grenze kurzfristig gestoppt. Denn im Nachbarland sind aus Tierschutzgründen Tiertransporte bei Temperaturen von über 30 Grad verboten. Für die Vermarkterin der Tiere, die Firma Anicom mit Sitz in Zollikofen BE, ein grosses Problem: Wo soll sie nun die mehreren Hundert Ferkel loswerden?