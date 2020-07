Regionalgericht Oberland – Schwarzer Tag für den Hund – aber auch für sein Herrchen Ein 22-Jähriger aus der Region Thun wurde am Mittwoch wegen Tierquälerei verurteilt. Eine Anbindevorrichtung wurde für seinen Hund zur tödlichen Falle. Anne-Marie Günter

Nicht nur mit einer Leine, sondern auch mit Draht band der Angeklagte seinen Hund an. Dieser gehört einer nicht einfach zu haltenden Rasse an wie dieser Pitbull Terrier. Foto: Thomas Burla

Er freute sich auf einen Hund und übernahm ein Tier, das als Welpe aus dem Ausland kam und dann nicht erzogen wurde. Es gehörte einer nicht einfach zu haltenden Rasse an und entwickelte – so erzählte es der junge Mann am Mittwoch vor Gericht – ein schwieriges Verhalten.