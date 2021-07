Brand in oberen Stockwerken – Schwarzer Rauch dringt aus Wohnungen in Nidauer Hochhaus Am Sonntagmittag brannte es in einem Hochhaus an der Lyss-Strasse in Nidau. Verletzte gab es keine.

Ein Feuerwehrmann kämpft sich durch den Rauch auf dem Balkon eines Hochhauses in Nidau, wo es am Sonntagmittag brannte. Foto: Arthur Sieber

Am Sonntagmittag kurz vor 11.30 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung zu einem Brand in Nidau ein. Die Bilder eines Fotografen vor Ort zeigen, wie aus einer Wohnung in den oberen Stockwerken Rauch aufsteigt.

Es scheinen zwei Wohnungen betroffen zu sein. Laut aktuellem Kenntnisstand gibt es keine Verletzten. Die Löscharbeiten waren Anfang Nachmittag bereits abgeschlossen. Die Polizei hat weitere Infos in Aussicht gestellt.

sih/pkb

Fehler gefunden?Jetzt melden.