Schlosskonzerte Spiez – Schwarzer Humor – zart besaitet In der Schlosskirche Spiez kamen am Sonntag auf musikalisch-theatralisch subtilste Weise Mordgeschichten aus der Weltliteratur aufs Tapet. Lotte Brenner

Im Sonnenschein, vor einem blühenden Holunder sehen sie eigentlich ganz friedlich aus, die drei Musikerinnen (v.l.) Barbara Bohnert, Daniela Eaton und Katharina Bohny. Doch regelrecht das Gruseln lehren konnten sie mit ihren mörderischen Liedern und Texten das Publikum in der Schlosskirche Spiez – einfach unheimlich, einfach unheimlich schön. Foto: Lotte Brenner

Mit Beil, Messer, Schere oder auch einmal einem Säckchen Arsen bewaffnet – so traten die gebürtige Spiezerin Daniela Eaton, Sopran, Katharina Bohny, Schauspiel, und die Pianistin Barbara Bohnert in der Schlosskirche Spiez auf. Sie führten durch die Liedliteratur, die sich mit unerfüllter, vorgetäuschter oder vergangener Liebe und den damit verbundenen Mordgedanken befasst. Bei einem Apéro unter Freundinnen erzählten sich die drei Frauen locker ihre Schandtaten. Das alte Kirchengemäuer war dazu am späten Sonntagvormittag die perfekte Kulisse.

Schaurig-schön und virtuos