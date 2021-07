Sommerserie «Tour de Berne» – Schwarzenburger Rock in der Längacker-Hoschtet Ihr Daheim sei so schön, dass sie es mit anderen teilen wollen: Ürsu und Caro Schüpbach organisieren am 24. Juli in ihrer Hoschtet ein Openair. Christoph Hämmann

Das Openair kann kommen: Caro und Ürsu Schüpbach bereiten sich auf den Anlass in ihrer Hoschtet vor. Fotos: Christian Pfander

Falls im Schwarzenburgerland bald jedes Haus mit Solaranlagen ausgestattet sein sollte, dann könnte dies am Charme des lokalen Stromers liegen, Ürsu Schüpbach, der in Lanzenhäusern ein Elektroinstallationsgeschäft betreibt. Bei Schüpbachs Besuch am Bahnhof Schwarzenburg, wo der Camper dieser Zeitung während seiner Gantrisch-Woche am Mittwoch haltmachte, war das BZ-Personal jedenfalls rasch um den Finger gewickelt – und vorliegender Artikel kurz darauf eingetütet.

«Wir könnten noch ein bisschen Werbung für unser wunderschönes Openair gebrauchen», sagte BZ-Abonnent Schüpbach. Vor zwei Jahren habe dieses zum ersten Mal stattgefunden, letztes Jahr fiel es wegen Corona aus, und heuer mussten Ürsu und Caro Schüpbach aufgrund der Pandemie-Situation lange offen lassen, ob sie bei sich in der Hoschtet wieder Konzerte organisieren können. «Relativ kurzfristig haben wir entschieden, dass wir eine reduzierte Version durchführen: Statt vier bis fünf Bands nur zwei Acts, kein Essen, sondern ein reiner Barbetrieb.»