Glosse zur Brutzeit – Schwarzenburg lässt die Säuger brüten Die Gemeinde gibt dem Volk Tipps, wie es sich an Flüssen verhalten soll. Dabei bringt sie Säugetiere dazu, Eier zu legen. Benjamin Lauener

An der Sense bräteln? Ja, klar, aber nur auf den Kiesbänken, damit man nicht weit zum Löschwasser hat. Foto: Marcel Bieri

Sie tut etwas, bevor es zu spät ist. Das ist rühmlich. Die Rede ist von der Gemeinde Schwarzenburg. Mitte Mai veröffentlichte die Verwaltung auf Facebook eine Information, in der sie beschreibt, wie sich die Leute an Sense und Schwarzwasser zu verhalten hätten. Keinen Müll rumliegen lassen. Geht klar. Feuer nur auf den Kiesbänken nahe am Wasser machen. Geht klar. Den Hund anleinen, denn bei vielen Säugetieren ist bis Mitte Juli Brutzeit.