Plötzlich «krank», plötzlich wieder gesund – Schwarze und weisse Magie Eine kleine Kopfsalat-Fabel über eine Regierung, die sich mit einem wehrhaften Völklein anlegt. Dabei wendet sie allerlei Kniffe der schwarzen und weissen Magie an. Doch am Ende wartet ein Happy End. Hans Peter Roth

Und wenn sie nicht gefällt wurden, so stehen sie noch heute. Linden in einer Stadt am Gebirgsrand und darunter Vertreterinnen und Vertreter eines wehrhaften Quartiervölkleins. Foto: Hans Peter Roth

Es war einmal eine Stadt am Rande eines grossen Gebirges. Darin wohnten viele Menschen, und die Regierung der Stadt wollte stets nur deren Bestes. Da war zum Beispiel dieser Quartierkreisel, der umgestaltet werden sollte. Für mehr Sicherheit, mehr Sauberkeit und so weiter. Das Vorhaben sei zwingend. Doch dem standen zwölf stattliche Linden im Weg. Was tun? Denn Bäume sind den Menschen in dieser Stadt wichtig, allein schon, weil sie in den immer heisseren Sommern kühlenden Schatten spenden.