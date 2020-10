Wegen Corona-Fällen – «Schüür» bis 11. Oktober geschlossen Drei Mitarbeitende des Steffisburger Restaurants wurden positiv auf Covid-19 getestet.

Burgergut Thun: Das öffentliche Restaurant Schüür. Foto: PD

Nachdem drei Mitarbeitende positiv auf Covid-19 getestet wurden, hat sich die Burgergemeinde Thun dazu entschlossen, das Restaurant Schüür im Burgergut Thun in Steffisburg bis 11. Oktober zu schliessen. Dies geht aus einer Mitteilung der Burgergemeinde hervor. «In der vergangenen Woche wurden alle Mitarbeitenden des Restaurant Schüür in Steffisburg auf das Coronavirus getestet. Obschon zum Zeitpunkt der Tests niemand Symptome zeigte, fielen drei Ergebnisse positiv aus.» Um die Gesundheit der Gäste, der im Areal lebenden Pensionäre in den Seniorenwohnungen und der Bewohnenden im Burgerheim sowie aller Mitarbeitenden bestmöglich zu schützen, habe sich die Burgergemeinde Thun dazu entschieden, das Restaurant zu schliessen. Mit dieser präventiven Massnahme nehme die Burgergemeinde ihre Verantwortung zur Ausbreitung des Coronavirus unmittelbar wahr. «Die drei betroffenen Mitarbeitenden werden medizinisch betreut und befinden sich in Isolation.»

pd/cb