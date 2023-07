Oberried am Brienzersee – Schutzwald durch Hagelschlag vor einem Jahr schwer beschädigt Nicht nur Feuer, sondern auch Eis kann einen Wald zerstören. Dies zeigen die Folgen eines Hagelschlags im Schutzwaldgebiet oberhalb von Oberried. Hans Peter Roth UPDATE FOLGT

Eingeschlagene Autoscheiben, zertrümmerte Hausdächer und Solaranlagen. Dies waren die offensichtlichsten Schäden in Niederried und Oberried. Vor exakt einem Jahr, am 20. Juli 2022, richtete ein Hagelunwetter am rechten Brienzerseeufer Millionenschäden an. Augenfällig waren auch die Verwüstungen an der Vegetation. Die groben Hagelkörner von bis zu 6 Zentimeter Durchmesser hatten die Bäume richtiggehend entlaubt.