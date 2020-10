Leissigen wird sicherer – Schutz am Griesbach wird ausgebaut Im Westen Leissigens wird gebaut. Es entsteht ein neuer Geschiebesammler am Griesbach.

Hier entsteh der neue Geschiebesammler am Griesbach Foto: PD

Nun erhält auch der Griesbach – als letzter der vier grossen Dorfbäche – einen Geschiebesammler, dies teilt die Schwellenkorporation Leissigen mit. Gleichzeitig werde der Bach von der Krattigstrasse aufwärts bis hinter den Scheibenstand verbaut.

Grund für den Bau ist ein «massives» Schutzdefizit, welches die 2010 erstellte Gefahrenkarte aufzeigte, halten die Verantwortlichen in einer Mitteilung fest. Mehrere Wohnhäuser wurden der roten Zone, in welcher ein Bauverbot gilt, zugewiesen. «Um die Gefahr für Mensch und Tier und Schäden an Liegenschaften und Infrastrukturanlagen zu minimieren, liess die Schwellenkorporation Leissigen ein neues Hochwasserschutzprojekt ausarbeiten.»

Kosten: 5,75 Millionen Franken

Für dieses wurde durch das Tiefbauamt des Kantons Bern am 25. Juni 2019 die Wasserbaubewilligung erteilt. Kernstück des Projektes ist ein neuer Geschiebesammler mit einem Rückhaltevolumen von zirka 20'000 Kubikmeter. Das Rückhaltevolumen ist auf ein 100-jähliches Ereignis ausgelegt. Der Geschiebesammler ersetzt jenen aus dem Jahre 1991 mit einem Rückhaltevolumen von 3500 Kubikmetern.

Alter Geschiebesammler Foto: PD

Die Schwellenkorporation Leissigen hat einen Kredit von 5,75 Millionen Franken beschlossen. Bund und Kanton subventionieren das Wasserbauprojekt mit 4,2 Millionen. Sehr erfreut zeigen sich die Verantwortlichen über Beitragszusicherungen der Schweizerischen Mobiliar Versicherung von 250'000 und der Gebäudeversicherung des Kantons Bern von maximal 115'000 Franken.

Beim Hochwasserbauprojekt am Griesbach laufen aktuell die Erd- und Aushubarbeiten Foto: PD

Entlastung durch Baupiste

Mitte August wurde mit den Rodungsarbeiten die Bauausführung für den Hochwasserschutz am Griesbach gestartet. Gegenwärtig laufen die Erd- und Aushubarbeiten. Ein Teil des Materials kann in den angrenzenden Grundstücken eingebaut werden. Zirka 22'000 Kubikmeter werden im See in der Nähe der Gipsfabrik, zur Verbesserung von Fischlaichplätzen, eingebracht.

Ein Teil des ausgehobenen Materials wird zur Verbesserung von Fischlaichplätzen im Thunersee verwendet. Foto: PD

Um das Dorf vor allen den Bürgli-, Baumgarten- und Mettlenweg vom Baustellenverkehr zu entlasten wurde entlang des Griesbaches eine Baupiste erstellt. Dadurch werden die Auswirkungen welche ein solches Bauvorhaben mit sich bringt für die Anwohner auf ein Minimum beschränkt. Die Bauarbeiten solleb bis im Mai 2021 dauern.

Ein Teil des abgebauten Materials kann in den angrenzenden Grundstücken eingebaut werden Foto: PD

PD/sgg