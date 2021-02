Alte Schmitte in Steffisburg – Schuster kehren zurück zu ihren Leisten Die Betreiber der Alten Schmitte in Steffisburg geben das Kulturlokal weiter. Eduard Geissler setzt wieder voll aufs Schuhmachen, Eva Geissler tritt eine Stelle als Pflegefachfrau an. Janine Zürcher

Eduard und Eva Geissler in der Schuhmacherei hinter der Alten Schmitte. Diese betreibt Eduard Geissler auch weiterhin. Foto: Patric Spahni

Das letzte Konzert vor dem Lockdown fand in der Alten Schmitte im Februar 2020 statt. Damals wusste noch niemand, dass es das letzte sein würde, das Eduard (59) und Eva (58) Geissler für ihre Gäste organisierten. Doch genau so ist es. Geisslers übergeben das Bistro und Kulturlokal, in dem sie 20 Jahre lang Schuhe und Kaffee verkauften und zuletzt auch Co-Working-Plätze und selbst gemachte Trouvaillen von Kreativen aus der Region anboten, in jüngere Hände. Aufgrund des erneuten Lockdown ist der Betrieb bereits geschlossen.

Tatsächlich war es die Zeit während des ersten Lockdown im Frühling 2020, die das Paar dazu bewog, sich aus der Schmitte zurückzuziehen. Denn Zeit gehörte zu dem, was sie in den Jahren zuvor nur selten hatten. 15-Stunden-Tage waren keine Seltenheit. «Am Freitagabend ein Konzert, das bis in die Nacht dauerte, am Samstagmorgen die ersten Kaffee-Kunden und am Abend vielleicht noch ein Geburtstagsessen – die viele Präsenzzeit war anstrengend», sagt Eduard Geissler. «So entschieden wir uns: Wenn wir eine gute Lösung finden, geben wir die Schmitte ab.»