Bunker im Berner Oberland – Schussbereit im Untergrund Für unsere Serie «Das Oberland unter Tag» richten wir den Fokus auf unterirdische Militäranlagen, von denen es im Oberland zuhauf gibt. Einige sind heute als Museum eingerichtet. Doch generell ist eine Umnutzung schwierig – wegen des Raumplanungsgesetzes. Christoph Buchs

Bis 1995 war hinter dieser «Scheune» in Frutigen der Kommandoposten für die Berner Oberländer Reduitbrigade 21. Foto: PD / Hans Rudolf Schneider

Ein kurzer Zugangsweg, flankiert von zwei Betonmauern, führt zur Eingangstür eines Holzhäuschens, das zur Hälfte aus dem Berg hervorlugt: Wanderern und Radfahrern, die am Brandweg in der Goldey Unterseen unterwegs sind, dürfte der seltsam anmutende Bau schon aufgefallen sein. Und die Vermutung liegt nahe, dass viele von ihnen sich gefragt haben: «Was isch äch das?»

Etwas anders ist die Ausgangslage bei einem Gebäude auf dem Gufer in Frutigen: Dieses sieht auf dem ersten Blick wirklich nur wie eine richtige Holzscheune aus, mit einem betonierten Unterbau zwar, aber ansonsten komplett unauffällig. Ebenso die «Schüürli» in Faulensee in der Nähe des Schulhauses. Weshalb diese unterirdisch miteinander verbunden sein sollten, ergibt im ersten Moment wenig Sinn. Ausser man weiss um die vier Artilleriegeschütze vom Kaliber 10,5 Zentimeter, die hier aus dem Untergrund geschossen hätten. Damit wollte man seit dem Zweiten Weltkrieg Angriffe aus Richtung Thun und Aaretal abwehren.