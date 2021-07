Wandertipp im Oberland – Schuss und Schutz im Lauenental Vielfältige Landschaftseindrücke bietet die Rundwanderung vom Lauenensee am Wasserfall des Geltenbachs vorbei zur Geltenhütte und ins Alpgebiet von Chüetungel. Andreas Staeger

Der Wasserfall des Geltenbachs im Morgenlicht. Foto: Andreas Staeger

Ein Schuss braucht nicht zwingend zu knallen. Auch Wasser kann schiessen, nämlich in die Tiefe. Im Saanenland bezeichnet man daher einen Wasserfall als «Schuss» beziehungsweise im Dialekt als «Schutz». Der Geltenschutz hat jedenfalls nichts mit der Absicherung von Geldrisiken zu tun – er ist einfach der Wasserfall des Geltenbachs.

Die Kaskade liegt weit hinten am Ende des Lauenentals südlich von Gstaad. Im Aufstieg vom Talboden zur Geltenhütte bietet sie einen prachtvollen Anblick. Gestartet wird bei der Postauto-Endstation Lauenensee. Nach wenigen Minuten erreicht man die Wegverzweigung An der Ledi. Die Richtung beibehaltend gelangt man an den Geltenbach, dem man auf der östlichen Seite taleinwärts folgt.