Schulbuchverlag unter Druck – Schulverlag Plus hofft auf Berner Politik Nun hat auch noch Geschäftsführer Bernhard Kobel gekündigt. Der Schulverlag Plus, Herausgeber des umstrittenen Lehrmittels «Mille feuilles», ist in Turbulenzen. Stefan von Bergen

Bernhard Kobel, bis Ende Mai noch Geschäftsführer des Schulverlags Plus, und Projektleiterin Michelle Harnisch diskutieren über das Französisch-Lehrmittel «Mille feuilles». Foto: Raphael Moser

Eigentlich hat der Schulverlag Plus mit Sitz in Bern schon genug Scherereien. Als Herausgeber von «Mille feuilles» und «Clin d’oeil» bekommt der Schulbuchverlag den Ärger von Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern wie auch Eltern über die umstrittenen Französisch-Lehrmittel zu spüren. Zudem droht die Gefahr, dass der Kanton Bern nach der Annahme einer Motion im Grossen Rat seine Aktienanteile am Schulverlag abstösst. Nun hat laut einer Mitteilung des Verlags vom 10. Mai auch noch sein Geschäftsführer, der Berner Bernhard Kobel, gekündigt. Nach bloss dreieinhalb Jahren.