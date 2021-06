Patent Ochsner im Bierhübeli – Schulter an Schulter beim Pilotanlass Am Montagabend fand im Berner Bierhübeli das erste von mehreren Patent Ochsner-Konzerten statt. Es ist ein Testlauf für etwas mehr Realität.

Wieder Konzert-Feeling: Die Konzerte finden vor je 500 Teilnehmenden statt. Foto: Keystone/Peter Schneider

Im Berner Konzertlokal Bierhübeli ist am Montagabend erstmals nach langen Corona-Monaten wieder ein grosses Konzert mit einem prominenten Headliner über die Bühne gegangen. Patent Ochsner spielt noch bis am Donnerstag mehrere Konzerte, die alle ausverkauft sind.

Die Konzerte mit je 500 Besucherinnen und Besuchern gelten als Pilotanlässe im Kanton Bern. Mit Patent Ochsner stand am Montagabend jene Band auf der Bühne, mit der sich das Lokal im März 2020 in den Lockdown verabschiedet hatte.

Büne is back: Patent Ochsner beim Pilotkonzert vom 21. Juni. Foto: Keystone/Peter Schneider

Der Kanton Bern hat verschiedene Pilotanlässe bewilligt, für die unterschiedliche Schutzkonzepte gelten. Mit ihnen sollen Erfahrungen gesammelt werden für weitere Öffnungsschritte im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.

Der Sprecher der bernischen Gesundheitsdirektion, Gundekar Giebel, lobte die Zusammenarbeit mit der Bierhübeli-Crew.

Vor dem Musiklokal wurden verschiedene Eingänge mit Absperrungen und Sicherheitspersonal aufgebaut. Einlass erhielt nur, wer geimpft, genesen oder gültig getestet war. Ein paar Schritte vom Bierhübeli entfernt stand ein temporäres Testzentrum zur Verfügung. Wer nicht geimpft oder genesen war, musste sich im eigens dafür eingerichteten Zentrum testen lassen. Das konnte dauern. Schliesslich muss nach dem Test 15 Minuten auf das Ergebnis gewartet werden. Das Konzert begann dann auch gut eine halbe Stunde später.

Ziel sei es, eine coronafreie Zone zu schaffen, führte Giebel aus. Allerdings ohne Masken ging es im Bierhübeli nicht. Das wäre eigentlich ursprünglich der Plan gewesen, doch es gebe Bundesvorgaben, die der Kanton Bern einhalten müsse, betonte Giebel.

Die Konzertreihe ist nur offiziell ein Testlauf. Eigentlich geht es darum, nach und nach zurückzukehren in eine Welt in der Schulter an Schulter gesungen, geschrien und getanzt werden kann. Drinnen, wo die Wände vibrieren, wo Schweiss fliesst und Büne Huber laut schreit: «Hallo Bierhübeli!»

mbu/SDA/ske

