Hilfsprojekt in Zimbabwe – Schulpulte reisen um die Welt 34 Pulte für eine neue Schule in Beitbridge, Zimbabwe: Berner Gemeinden machen beim Projekt der katholischen Kirche St. Mauritius mit, auch Schüpfen. Simone Lippuner

Bald geht die Reise nach Zimbabwe los. Anton Egger mit dem Schulmobiliar, das derzeit noch in der Kirche St. Mauritius in Bern eingelagert ist. Foto: Beat Mathys

Eigentlich sollte das Material schon längst da sein. In Beitbridge, Zimbabwe, einer Grenzstadt zu Südafrika mit 42’000 Einwohnern, vielen offenen Märkten und zu wenig Schulen. 34 Pulte und 100 Stühle aus verschiedenen Berner Gemeinden stehen im Keller der römisch-katholischen Kirche St. Mauritius in Bern-Bethlehem bereit für den Transport. Tausende von Kilometern auf dem Wasserweg sollen sie zurücklegen, via Rhein nach Rotterdam, weiter nach Durban in Südafrika und dann auf dem Landweg nach Beitbridge, wo derzeit eine neue Primarschule entsteht. Sechs bis sieben Wochen dauert die Reise.