Kritik an Bildungsdirektorin – Schulleiter fordern Entlastung Unschöner Start in den Wahlkampf: Die Schulleitungen der Stadt Bern stellen bei der Bildungsdirektorin Franziska Teuscher in einem offenen Brief Forderungen. Claudia Salzmann

Gemeinderätin Franziska Teuscher an einer Pressekonferenz. Die Bildungsdirektorin hat Post von den Schulleitern bekommen. Foto: Tamedia AG

Die Konferenz der Schulleitungen der Stadt Bern (KSL) haben der zuständigen Gemeinderätin Franziska Teuscher (Grüne) letzte Woche einen offenen Brief zukommen lassen. Es geht um die Zahl der Neu- und Umbauten der Schulhäuser in Bern. Sie schreiben: «Die Planung und Ausführung finden zunehmend ohne Know-how der Schulleitungen statt.» So würden für die nächsten Jahrzehnte Gebäude erstellt, die sich nicht für den Schulalltag bewährten. «Damit werden Steuergelder zu wenig sorgfältig eingesetzt», heisst es weiter.

In einem früheren Schreiben aus dem Jahr 2017 habe man diese Sorgen bereits mitgeteilt. Bildungsdirektorin Teuscher antwortete am 27. März 2018, dass das Mitwirken der Schulleitungen fürs gute Gelingen «nicht nur erwünscht, sondern unerlässlich sei». In diesem Schreiben stehe auch, dass die Schulleitungen entlastet werden sollen. Drei Jahre später sei noch keine Lösung in Sicht. Drei Neubauten seien geplant worden, für die keine bestehende Standortschulleitung zuständig sei. In der Tageszeitung «Bund» zeigt Franziska Teuscher zwar Verständnis für die Schulleitungen. Doch: Bei zwei der drei Neubauten – die Goumoëns-Matte oder das Viererfeld – habe sie auf keine bestehende Standortleitung zurückgreifen können.

Die KSL will wissen, was mit der Entlastung der Schulleitung unternommen worden sei. «Der Gemeinderat nimmt dieses Problem nicht genug ernst», schreibt sie. Zudem fragt die KSL: «Warum ignoriert der Gemeinderat die Empfehlung, Schulleitungen gemäss den Regelungen für Bauprojekte zu entschädigen oder zu entlasten?» Teuscher verweist auf eine Motionsantwort des Gemeinderats vom Juli 2019. Die Stadtregierung sei bereit, ein Entschädigungsmodell für zusätzliche Arbeiten bei Bauprojekten zu prüfen. Solange der Stadtrat nicht über die Motion befunden habe, könne man die nötigen Mittel nicht bereitstellen, so Teuscher.