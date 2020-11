Urnenabstimmung in Eriswil – Schulkinder sollen nicht frieren müssen Am 29. November entscheiden die Stimmberechtigten, ob das Schulhaus für 2,7 Millionen Franken saniert werden soll. Jürg Rettenmund

Die Mehrzweckhalle soll besser isoliert werden. Auf dem Dach ist eine Fotovoltaikanlage geplant. Fotos: Raphael Moser

Am 29. November gibt es für die Eriswilerinnen und Eriswiler nichts zu wählen. Für den Gemeinderat wurden nur so viele Kandidaturen angemeldet, wie Sitze zu vergeben sind. Deshalb sind diese bereits still bestätigt worden. An die Urne gerufen sind die Stimmberechtigten trotzdem auch in einer kommunalen Angelegenheit: Das Schulhaus soll saniert werden. Dafür müssen 2,7 Millionen Franken bewilligt werden.

Ganz frei in ihrer Willenskundgebung sind die Eriswilerinnen und Eriswiler allerdings trotzdem nicht. Darauf wiesen Urs Heiniger und Ruedi Christen an der Informationsveranstaltung zur Abstimmung hin. Heiniger leitet die vom Gemeinderat eingesetzte Arbeitsgruppe, Christen ist Architekt beim Langenthaler Büro Müller und Partner.